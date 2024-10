Didier Drogba présente le Ballon d'or 2024 : "C'est un trophée que j'aurais aimé avoir"

Footballeur de légende, ancien joueur de l'OM, de Chelsea, et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, avec 360 buts à son actif, Didier Drogba, retraité depuis six ans, est désormais co-présentateur de la cérémonie du Ballon d'or depuis 2019, dont la 68e édition se tiendra ce lundi 28 octobre 2024 au Théâtre du Châtelet à Paris.

Les noms des vainqueurs, Didier Drogba les connaîtra dimanche 27 octobre 2024, à la veille de la cérémonie du ballon d'or. D'ici là, même avec ses amis joueurs, ses anciens camarades de jeu, le footballeur se montrera impassible sur celui et celle qui obtiendront le précieux trophée. Présent sur le Si le ballon d'or est considéré comme la récompense individuelle ultime, Megan Rapinoe, la footballeuse américaine lauréate en 2019, n'est, par exemple jamais venue le chercher. "Je ne sais pas si ça ne l'intéresse pas, mais moi je veux bien le prendre !", plaisante l'ancien joueur ivoirien, présent sur le plateau de franceinfo avec le ballon d'or de la footballeuse américaine.

Lui-même l'avait manqué de peu en 2007, et finit quatrième, à la faveur de Kaká, le footballeur brésilien. "C'est une fierté de savoir qu'on a été parmi les cinq meilleurs joueurs du monde. C'est un trophée que j'aurais aimé avoir en effet, mais ce n'est pas non plus une finalité dans une carrière" reconnaît le footballeur professionnel qui se remémore l'émotion de 2007, et l'attente de savoir qui obtiendra le précieux trophée. Un stress partagé cette année par une dizaine de joueurs, en lice pour obtenir le fameux ballon, parmi lesquels Erling Haaland, Vinicius Jr, Jude Bellingham, ou encore Kylian Mbappé. Avec la nouvelle formule "personne ne sait qui a le ballon d'or. Les joueurs vont le découvrir lundi soir. Il y a un vrai stress", indique Didier Drogba

Le rendez-vous foot de l'année

Niveau stress, Didier Drogba ne sera pas en reste non plus. Diffusée dans 160 pays, avec une audience de plus de 400 millions de téléspectateurs à travers le monde, deux millions rien qu'en France, la cérémonie est un rendez-vous incontournable depuis plusieurs années dans le monde du foot. "C'est plus [ de spectateurs] que lorsque je jouais", plaisante l'ancien avant-centre, "se retrouver face à une audience aussi prestigieuse, oui c'est une certaine pression".

Cette cérémonie représente une occasion unique de se réunir avec les différents joueurs, amis et nouveaux prodiges du milieu. "C'est magnifique parce qu'on se retrouve tous, on échange, on félicite les différents vainqueurs et on découvre aussi certains joueurs ou certaines joueuses", se réjouit-il, tout en insistant sur l'importance du Ballon d'or féminin, de plus en plus suivi et valorisé par la chaîne sportive l'Equipe, qui diffusera la cérémonie lundi 28 octobre au soir.