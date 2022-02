"Dans la tête de Boris Johnson" sur Arte : "Il est une star avant d’être un homme politique", selon la réalisatrice Alice Cohen

Du lundi au vendredi à 9h51 et 15h51

Ce portrait du Premier Ministre britannique dévoile qui se cache derrière le provocateur et l’amuseur public. "Dans la tête de Boris Johnson", documentaire d’Alice Cohen et Éric Albert, mardi 22 février à 22h25 sur Arte.

Boris Johnson restera dans l’Histoire comme celui qui a fait sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne. Boris Johnson est un personnage atypique, inclassable, qui dénote parmi les dirigeants de la planète. Longtemps journaliste, tendance eurosceptique et s’arrangeant avec la vérité, il gravit ensuite rapidement les marches de la politique : député (tout en restant journaliste), maire de Londres puis Premier ministre en juillet 2019, trois ans après la victoire du oui au Brexit. Le documentaire : Dans la tête de Boris Johnson , écrit par Alice Cohen et Éric Albert, montre la complexité de cet homme reconnaissable entre tous avec sa chevelure blonde.

"Ce qui nous intéressait dans ce film, c'était de montrer ce qu'il y avait derrière le masque du clown. On voulait éclairer l'homme, ses choix politiques, pour comprendre où il va emmener son pays. Alice Cohen sur franceinfo

"Boris Johnson est le meilleur meneur de campagne électorale. Mais quand il s'agit de passer à la politique, là, ça se corse. Il a aussi une manière singulière de gérer le chaos. C'est aussi un joueur de poker et il est capable de faire des paris à contre-courant de ce qui se fait ailleurs", raconte Alice Cohen. Illustration avec la crise du Covid. Lorsque le virus déferle sur l’Europe, Boris Johnson en minimise la gravité, il se vante d’ailleurs de continuer à serrer la main à ses interlocuteurs, y compris des malades du coronavirus. Cela vaudra au Royaume-Uni d’avoir l’un des taux de mortalité les plus élevés. "Mais il va réussir à transformer cette gestion chaotique en une victoire politique parce qu'il fait un pari qui est celui du vaccin. Il est le seul à l’époque en Europe. Ce qui le caractérise aussi, c’est qu'il est capable de tout. On l’a vu lors des négociations de sortie de l’UE. Il va menacer de violer un traité qu'il a lui-même signé sur le protocole nord-irlandais !" déclare Alice Cohen.

Aucune évocation du "partygate", ces fêtes organisées par le Premier ministre en plein confinement, car le film était déjà terminé. Mais il nous permet de comprendre comment Boris Johnson en est arrivé là : "C'est quelqu'un qui ne supporte pas la contrainte. Son moteur, c’est lui-même. Il est une star avant d’être un homme politique", conclut Alice Cohen.