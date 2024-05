"Comment se nourrir sans détruire la planète ?" : Guy Lagache en quête de solutions pour TMC

Après avoir présenté le magazine Capital sur M6 dans les années 2000 et avoir été l'un des dirigeants de D8, l'ancêtre de C8, Guy Lagache est revenu à ses premières amours, l’investigation avec, mardi 21 mai sur TMC, un documentaire sur le changement climatique. C’est pour demain, comment se nourrir sans détruire la planète apporte des solutions pour changer notre mode de vie .

"Cela fait 15 ans que je m'intéresse aux problématiques climatiques" explique Guy Lagache, "En allant sur le terrain, en 2007, 2008, 2009, on s’était rendu compte que notre mode de vie avait un impact sur la planète par le biais notamment de la mondialisation et on avait créé 'Capital Terre'. Et à partir de ce moment-là, on avait fait de grands documentaires d'enquête sur le climat. Et depuis, ça ne m'a pas quitté". Son investissement se traduit aussi par la publication d’un livre, Le Cri de la forêt, aux éditions du Rocher, qui alerte sur la déforestation au Congo, ainsi que par des documentaires sur l'environnement sur Ushuaïa TV.

"L'alimentation contribue à 37% des émissions de gaz à effet de serre"

"Le climat est entré directement dans nos vies et il me semble que c'est sans doute l'un des sujets les plus importants pour nous tous", poursuit Guy Lagache. Selon lui, l’empreinte carbone de la production alimentaire en France dépasse celle des transports : "l'alimentation contribue à 37% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, alors que les transports, c'est 28%". Ce qui l’intéresse, c'est de savoir comment cette alimentation a un lien avec le climat. "On a enquêté sur cet impact et on a pris l'exemple de la volaille dont la consommation a doublé en dix ans" et il raconte que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, "in fine, l'alimentation qu'on donne à la volaille, qui est absolument essentielle, contribue à la déforestation massive en Amazonie" avec la culture intensive du soja, un des piliers de l'économie brésilienne.

"L'idée de ce documentaire, ce n'est pas de culpabiliser les uns ou les autres, d’être dans le récit d'une écologie punitive, mais de voir qui sont ceux qui inventent des solutions." Guy Lagache franceinfo

Le documentaire veut montrer les initiatives qui existent, "l'idée n'est pas de simplement faire une émission de solutions, ça n'aurait pas de sens", prévient Guy Lagache. "On a enquêté sur ceux qui inventent" et on apprend que des solutions existent déjà, "des entreprises françaises créent des alternatives au soja avec des protéines qui sont issues des insectes". "Le monde qui s'annonce va être un monde où il va y avoir une multiplicité de solutions pour combler un problème", conclut Guy Lagache.