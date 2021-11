Claire Tesson, journaliste-réalisatrice d'un reportage sur les déchets : "Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas"

Contrairement aux messages entendus dans les publicités ou campagnes de sensibilisation, mais aussi aux idées reçues ou raccourcis, tous les déchets ou emballages ne se recyclent pas de la même façon. "Aujourd’hui le mot recyclage est sur toutes les lèvres. Les politiques et les industriels nous en parlent comme de la solution miracle à tous nos déchets, alors on a voulu savoir si c’était vraiment le cas. Il y a aussi un rapport de la Banque mondiale assez alarmant qui dit que d’ici à 2050, si rien ne change, la quantité de déchets sur notre planète augmentera de 70%", souligne la journaliste-réalisatrice, Claire Tesson.

Non, tous les emballages ne se recyclent pas. Il y a un vrai décalage entre la communication qui est faite autour du tri et les faits. Claire Tesson sur franceinfo

"En France c’est Citeo, une entreprise privée financée par les industriels qui mettent les emballages sur le marché (Danone, Coca, Evian) qui s’occupe de piloter le recyclage en France, elle est missionnée par l’Etat, c’est une mission de service public, affirme Claire Tesson, Et cette société communique sur le fait qu’aujourd’hui, dans la majeure partie des communes françaises, on peut mettre tous nos emballages dans la poubelle jaune, la poubelle de tri, pour qu’ensuite ces emballages soient recyclées. Ce qu’on a découvert, c’est qu’en fait seulement 28% des emballages plastiques sont réellement recyclés, les autres finissent en décharge ou à l’incinération."

Pot de yaourt géant

Pour marquer les esprits en début d'enquête avec un objet qui parle à tout le monde, l'équipe de Claire Tesson a décidé de prendre l'exemple du pot de yaourt, produit ultra-consommé en France mais faux ami du tri sélectif. Au point d'en confectionner un géant posé dans la rue pour attirer l'attention des passants. "Avec la simplification du tri, le pot de yaourt fait partie de ces nouveaux emballages qu’on nous demande de mettre dans la poubelle jaune, mais en réalité en France, il n’existe quasiment pas de filière de recyclage. Moins de 3% de nos pots de yaourts en polystyrène sont effectivement recyclés, et ces pots de yaourts recyclés partent le plus souvent après en Espagne ou en Allemagne, donc le bilan carbone de cette opération de recyclage pose problème", indique Claire Tesson.

La deuxième partie du reportage se concentre sur le mastodonte français du recyclage, Paprec, avec notamment l'immersion d'un journaliste de l'émission en caméra cachée sur les ateliers de tri. "Cette immersion en tant qu’agent de tri par Grégoire Huet, un de mes collègues, partait d’une vidéo que nous a envoyé un agent de tri en anonyme qui démontre des conditions de travail très difficiles. On s’est dit que la meilleure solution, c’était d’aller voir par nous-mêmes. Grégoire a passé trois semaines en tant qu’intérim dans un centre de tri et il a pu observer des conditions de travail très compliquées avec des salariés en souffrance, avec beaucoup de problèmes de dos, qui prennent des antidouleurs à haute dose, du matériel peu adapté."

Pandora Papers

Ce qui donne lieu à une confrontation entre la présentatrice Elise Lucet et le PDG de Paprec, Jean-Luc Petithuguenin, au sujet aussi de l'apparition du groupe dans les fameux Pandora Papers. "On s’est aperçus au bout de plusieurs mois d’enquête que le groupe Paprec figurait dans les Pandora Papers, explique ainsi Elise Lucet. En 1994 et au début des années 2000 on se rend compte qu’au moment où Jean-Luc Petithuguenin rachète le groupe, ce rachat est financé par des sociétés luxembourgeoises détenues par des sociétés offshore au Panama et aux îles vierges britanniques, donc de l’argent qui provient des paradis fiscaux."

Enfin, une fois n'est pas coutume, l'enquête se termine sur un message encourageant les Français à moins consommer et moins jeter, ce qui est totalement assumé par Claire Tesson : "En faisant cette enquête je me suis rendue compte que le 'meilleur' déchet est celui qu’on ne produit pas. Il faut revoir notre mode de consommation, aller vers plus de vrac et réduire les déchets en amont du tri."

Enquête "Déchets : la grande illusion" à voir jeudi 11 novembre dans l'émission "Cash Investigation", à 21h10 sur France 2. Suivie de réponses de l'équipe aux questions des téléspectateurs.