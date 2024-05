Cannes 2024 : le chien d'"Anatomie d'une chute" va interviewer des stars

Messi, le chien devenu la coqueluche des Oscars 2024 grâce à sa performance dans le film oscarisé Anatomie d’une chute de Justine Triet, sera une des vedettes de la 77e édition du Festival de Cannes avec son propre programme : Messi, le Festival de Cannes vu à hauteur de chien. Une série d’épisodes d’une minute, diffusés du 13 au 25 mai 2024 sur France 2, du lundi au vendredi à 13 h 40 après le JT. On retrouvera ce programme aussi sur France 3, du lundi au jeudi à 20 h 10, puis sur TV5 Monde et TiKTok, qui sponsorise le programme.

Ce programme est sorti tout droit de la tête de Tim Newman, qui intervient depuis longtemps dans le monde de l’audiovisuel. Il est le producteur ou coproducteur de nombreux documentaires et magazines, comme l’émission "D’Art d’Art".

Faire le buzz

Pas de limites pour Messi, il aura ses entrées partout. Pas de collier ni de nœud papillon comme aux Oscars 2024, où il se prêtait aux selfies avec les stars hollywoodiennes comme Emma Stone, Messi sera tout à fait naturel. Et c’est donc au travers de ses yeux et de sa voix de Messi, incarnée par Raphaël Mezrahi, que nous vivrons les coulisses du Festival, de l’aube jusqu’au bout de la nuit, avec des interviews de stars, "C'est une petite minute, c'est une petite piqûre d'originalité, mais c'est une petite différence", promet le producteur.

Les rendez-vous sont déjà actés, avec l’invitée d’honneur de la cérémonie d’ouverture, Meryl Streep, avec l’acteur et réalisateur Raphaël Quenard, la comédienne et réalisatrice Lætitia Dosch, ou encore le comédien Vincent Lindon. "Et on espère vraiment qu'Emma Stone va le faire. Messi lui a envoyé un message personnalisé", ajoute Tim Newman.

Les honoraires de Raphaël Mezrahi reversés à la cause animale

Il explique n’avoir pas réfléchi trop longtemps pour trouver celui qui prêterait sa voix au Georges Clooney des chiens. Un ami, Raphaël Mezrahi. Un homme qui selon le créateur correspondait parfaitement à l’esprit de Messi, le Festival de Cannes vu à hauteur de chien. Face à la levée de boucliers des défenseurs des animaux, "il fallait quelqu'un qui ait le respect des animaux et Raphaël est quelqu'un dont le grand combat, ce sont les animaux. Les honoraires qu'il va toucher pour cette émission vont aller pour les animaux", ajoute Tim Newman.

Ce programme va "être une vraie différence au Festival de Cannes et a fait déjà pas mal le buzz, notamment dans la presse américaine", d’après Tim Newman, qui conclut : "À la télévision, aujourd'hui, il y a un besoin, celui d’un peu d'originalité".

