Camille Lou dans "Cat’s eyes" sur TF1 : "On me dit souvent que mes expressions ressemblent à celles de personnages de dessins animés"

"Cela raconte ce qui n'a jamais été raconté", c’est de cette façon que la comédienne et chanteuse, Camille Lou, nous met l’eau à la bouche avant la diffusion, lundi 11 novembre à 21h10 sur TF1, de la nouvelle série Cat's Eyes avec Constance Labbé et Claire Romain. Les plus de 50 ans se souviennent du dessin animé Signé Cat's Eyes diffusé entre 1983 et 1985 et qui était la déclinaison de la série de mangas du Japonais Tsukasa Hōjō, qui a gardé un œil sur son œuvre durant le tournage, comme le confie Camille Lou, qui interprète Tamara. Pour mémoire, les trois sœurs Chamade, Cylia, l’aînée, Alexia, la benjamine et Tamara, la cadette, tiennent un café nommé le Cat’s Eyes. Elles se transforment en voleuses et en équilibristes la nuit afin de retrouver les œuvres d’art que possédait leur père, disparu depuis quelques années, pour comprendre ce qui lui est arrivé.

Cette série, transposée à Paris, n'est donc pas un remake, mais un préquel, dans lequel Camille Lou est méconnaissable. Même si l’auteur l’encourageait à créer son personnage, elle confie qu’il était très important pour elle de ressembler à la Tamara d’origine : "je n'arrivais pas à en démordre, je me disais : je ne peux pas faire autrement, j'ai besoin d'avoir la frange, les longs cheveux noirs". Comme dans les personnages de dessin animé, on découvre dans ses yeux, la malice. "On me dit souvent que dans la vie, mes expressions ressemblent à celles de personnages de dessins animés. Donc c'est un peu malgré moi", confie-t-elle.

"Je me retrouve à chanter très souvent dans les séries que je fais. C'est assez rigolo". Camille Lou sur franceinfo

Dans cette série, on peut aussi l'entendre interpréter des chansons de Céline Dion et de Jean-Jacques Goldman. "Ça ne me dérange pas, ça me ramène à mes premiers amours", assure-t-elle.

Six mois de préparation physique et mentale

Un rôle qui a demandé à Camille Lou une énorme préparation, puisque la série est tournée en "live action", en prises de vues réelles. "J'ai fait aussi une énorme préparation sportive auparavant, six mois avant de débuter le tournage pour me mettre en condition physique et mentale, pour être une voleuse", explique la comédienne. Vêtue d’une combinaison en lycra, elle a enchaîné les longues journées de tournage, de cascades dans le froid, de jour comme de nuit et sans les talons aiguilles, bien évidemment, "ce n'est pas possible parce que ce n'est pas réaliste et il fallait ancrer ce manga dans une réalité".

"C'est un mélange de Lupin et de Robin des Bois." Camille Lou sur franceinfo

"C'est un Lupin féminin un peu, explique Camille Lou. Il y a un truc de Lupin dans la forme et de Robin des Bois dans le fond, parce que c'est régler une injustice". Alors, pas de promenade en forêt, mais la série nous permet aussi de découvrir des lieux emblématiques de Paris de nuit : Montmartre, le Château de Versailles, le Louvre. "On était seuls, seuls devant la Joconde, c'était assez incroyable à vivre" et puis la Tour Eiffel de nuit : "Moi, je ne savais pas que la Tour Eiffel bougeait avec le vent, c'était impressionnant". Une aventure unique, "des moments qu'on ne vit qu'une seule fois", conclut-elle.