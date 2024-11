"Ça, c’est Paris !" : Dominique Besnehard dépoussière l’image désuète du cabaret

L’ancien agent artistique, acteur et producteur Dominique Besnehard, qui était à l'origine de la truculente série Dix pour cent, explore désormais le monde du cabaret avec la nouvelle fiction de France 2 intitulée Ça, c'est Paris. Elle démarre mercredi 27 novembre. Un univers qui ne lui est pas étranger parce que dans sa famille, "on avait un chanteur de charme qui était un cousin éloigné et qui chantait au concert Mayol, un cabaret où il y avait des nus", souligne Dominique Besnehard. À cela s’ajoutait une mère fan de Line Renaud, qui à chaque retour de vacances d’été à Houlgate, allait au Casino de Paris voir son idole. "J'ai les programmes des deux premières revues de Line, ma mère me racontait", reprend Dominique Besnehard.

L’histoire de cette série produite par Mon Voisin Production et Fédération Studio France, est celle du Tout Paris, l'un des plus anciens cabarets parisiens qui ne fait plus recette, si bien que son propriétaire veut le vendre. On découvre tous les personnages qui font vivre l’établissement et qui forment une famille qui va se démener pour sauver ce lieu emblématique. Coproducteur, mais pas prévu au casting de départ, Dominique Besnehard interprète Régis, le chef de rang, la mémoire du lieu avoue avoir un "peu manœuvré" pour ce rôle "parce que moi, ces gens-là, je les ai rencontrés". "Les artistes de cabaret étaient des gens qui ne vivaient la nuit que pour partager le plaisir des gens qui regardent", indqiue-t-il.

Une deuxième saison espérée

Alex Lutz incarne le patron du Tout Paris. Autour de lui, s’affairent les comédiens Anne Marivin, Monica Bellucci ou encore Nicolas Maury en metteur en scène aussi génial que fou, perché sur des talons compensés avec une perruque blond platine. On découvre aussi une Charlotte de Turckheim méconnaissable qui passe de la violence à l’émotion et au rire. "C'est important que dans des séries, on redécouvre des gens dans d'autres palettes", souligne Dominique Besnehard. Alors, y aura-t-il une deuxième saison ? C’est ce qu’il espère tout en ne sachant pas si son personnage sera de la partie nous confie-t-il, "peut-être qu'il va mourir".