"Au départ, les chaînes n'en voulaient pas" : pourquoi M6 parie sur un "Golden Bachelor"

M6 lance en prime time mercredi 18 septembre, le "Golden Bachelor". Vingt ans après la version originale mettant en relation un beau et jeune célibataire et 20 femmes à la recherche de l'amour, le Bachelor se bonifie et est sexagénaire. Le Golden Bachelor, c'est Landry, un homme veuf et père de trois enfants, qui est prêt à retrouver l'amour parmi 20 candidates triées sur le volet. "J'ai vécu cette expérience pleinement, dit-il. Je ne me suis pas posé de questions et j'ai trouvé que c'était une expérience exceptionnelle et fantastique."

Le président de Warner Bros International Television Production, Bruno Henriquet ne cache pas que cela a été compliqué de remettre au goût du jour ce programme. "Les chaînes étaient hermétiques en disant : 'Ce n'est plus dans l'air du temps'. Au départ, les chaînes n'en voulaient pas". C'était sans compter sur l'immense succès de la version américaine du "Golden Bachelor", diffusée en septembre 2023 sur ABC. "Il y a eu au début un peu de ricanements de la part des chaînes au moment de l'annonce aux Etats-Unis, explique-t-il. En fait, le programme est tellement fort, qu'il est presque devenu un phénomène de société en remettant en avant cette tranche d'âge et cela change complètement le paradigme."

Landry a été repéré sur un site de rencontre, des expériences pas toujours positives, selon lui. Lorsque la production lui a proposé non pas d'être le Golden Bachelor, mais de participer à une émission, il s'est laissé tenter. Bruno Henriquet confie que ses équipes et lui, ont vraiment été touchés par son histoire et ont eu "envie de faire découvrir Landry à la France et peut-être de lui faire trouver l'amour."

Des candidates aux différents profils

Pour permettre à Landry de trouver sa moitié, il a fallu trouver les "bachelorettes" dont les profils correspondaient. "On a eu des milliers et des milliers de demandes", précise Bruno Henriquet. La sélection s'est faite au cordeau avec une vraie responsabilité. "On a trouvé 20 femmes belles, séduisantes, drôles. On a envie de les aimer", dit-il.

Le Golden Bachelor et ses prétendantes vont donc se découvrir dès mercredi 18 septembre. Bruno Henriquet, sans trop en dire, confie qu'il y a eu une alchimie assez évidente, "elles sont devenues un peu toutes folles de lui". Landry, quant à lui, reste stoïque, lorsqu'on essaie de savoir, si oui ou non, il a trouvé la perle rare à la dernière cérémonie de la rose.