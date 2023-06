"Abysses" sur France 2 : ce qu'il faut savoir de la nouvelle série entre fable écologique et thriller politique

Le groupe public s’est, à nouveau, associé avec des pays européens pour produire ce programme à gros budget.

Après des décennies de maltraitance par les hommes, la nature se venge. Des phénomènes étranges agitent les fonds marins, malmenés par la pollution et le dérèglement climatique. C’est le point de départ d’Abysses, la nouvelle série en huit épisodes de France 2, lancée lundi 5 juin à 21h10. Et Manuel Alduy, le directeur du cinéma, des fictions jeunes adultes et internationales du groupe public, prévient : "On ne peut pas faire des séries Bisounours".

Une fiction à grand spectacle et au casting international dont fait partie Cécile de France, notamment. Elle a pu voir le jour grâce à une collaboration européenne, comme ce fut déjà le cas pour Léonardo ou Le tour du monde en 80 jours. "C’est trop cher à produire pour France Télévisions seule", glisse enfin Manuel Alduy.

Il est l’invité médias de Célyne Baÿt-Darcourt.