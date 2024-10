"100 idées pour dépenser moins et vivre mieux" de Julian Bugier : un guide "pour consommer plus intelligemment et aussi rencontrer les autres"

"Construire sa maison en faisant appel aux maçons du cœur", transformer son vélo en électrique, faire appel à un renégociateur pour faire baisser ses factures... "Vous pouvez économiser plusieurs milliers d'euros par an", assure le présentateur Julian Bugier. Alors que le pouvoir d'achat est l'une des préoccupations majeures des Français, le journaliste publie 100 idées pour dépenser moins et vivre mieux, aux éditions First, un livre qui donne des astuces dans tous les domaines.

Issues d'une chronique instaurée dans le journal de 13h par le journaliste, les solutions émanent souvent d'initiatives citoyennes et l'ouvrage est une façon de compiler ces bonnes idées et de permettre au public de les retrouver. Rendre hommage à ces acteurs de terrain, tout en rendant service à ceux qui en ont besoin, c'est toute "l'essence de ce bouquin", confirme Julian Bugier qui rappelle que "partout en France, il y a des gens qui font des trucs formidables et qui permettent de mieux consommer, intelligemment, en ayant bonne conscience".

Recréer du lien dans un pays fracturé

"Beaucoup d'initiatives permettent de créer du lien social aussi", précise le journaliste, ce qui justifie la partie du titre de l'ouvrage "et vivre mieux". "L'intergénérationnalité, le fait de rencontrer un copain pour aller à la pêche" permet d'échanger des bons plans ou même d'habiter ensemble pour partager les frais. C'est quelque chose dont "on a besoin dans un pays qui est plus fracturé que jamais", "où on a besoin de se rassembler". Inspiré de choses vues et d'expériences de vie, "ce livre permet aussi de rencontrer les autres", résume-t-il.

Longtemps à la tête d’un magazine de consommation, "Tout compte fait", Julian Bugier prépare une série de documentaires autour de la consommation pour France 5 et reste l’incarnation des éditions spéciales de France Télévisions.