"Rebel Queen" : le nouvel album de la superstar nigériane de l’afropop, Yemi Alade

À seulement 35 ans, la superstar nigériane Yemi Alade a déjà quasiment vingt ans de carrière derrière elle. Avec ce nouvel album, elle entend faire un tour global des musiques qui font vibrer l'Afrique et le monde, tant les musiques du continent inspirent les artistes sur toute la planète. Avec l'afrobeat en pierre angulaire, mais pas seulement. "Certains ne respectent pas l'afrobeat en tant qu'institution, peut-être parce qu'ils ne le comprennent pas, estime Yemi Alade. Moi je suis très à l'aise avec le style highlife, mais aussi avec le R'n'B parce que cela me permet de raconter une histoire, de me montrer vulnérable en racontant ce que je veux. Je me sens vraiment chez moi dans ces deux styles musicaux".

Avec ses compatriotes Burna Boy ou Wizkid, elle est devenue un porte-drapeau du Nigéria, en même temps qu'elle porte haut les cultures de toute l'Afrique : dans ce nouvel album, elle s'offre un duo avec Angélique Kidjo et un autre avec Ziggy Marley.

"Rebel Queen", une référence à son parcours

"J'ai toujours gardé mes cheveux au naturel, toujours représenté la culture africaine dans l'artisanat, les costumes, alors que beaucoup de mes collègues ont adopté les coutumes occidentales, même dans leur musique, souligne Yemi Alade. J'ai toujours essayé de rester fidèle à notre culture, de respecter le rythme".

"Je me suis toujours appliquée à faire les choses autrement, non pas parce que je voulais déranger mais parce que c'est ce qui m'anime." Yemi Alade à franceinfo

Qu'elle célèbre sa réussite ou chante le pouvoir des femmes en Afrique, Yemi Alade s'inscrit dans une Afrique musicale contemporaine fière et sûre de sa force. Ce dernier album en est la preuve.