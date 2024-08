Cinéma : "Emilia Perez", une comédie musicale chez les narco-trafiquants mexicains signée Audiard

(SHANNA BESSON / PAGE 114 / WHY NOT PRODUCTIONS / PATHÉ FILMS / FRANCE 2 CINÉMA)

Il a été l'un des films les plus marquants du dernier festival de Cannes, apportant à ses quatre actrices, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez et Adriana Paz un prix commun d'interprétation.

Un éternel jeune homme, qui a peur de l'ennui. Jacques Audiard voulait écrire un opéra, il en garde les codes qui lui autorisent toutes les audaces. Emilia Pérez, c'est l'histoire d'un narcotrafiquant sanguinaire, qui veut libérer la femme en lui. Improbable postulat, peu importe. La transition de genre de cet homme ouvre toutes portes.

Jacques Audiard sur le tournage de sa comédie musicale chez les narcos, "Emilia Pérez". (SHANNA BESSON / PAGE 114 / WHY NOT PRODUCTIONS / PATHÉ FILMS / FRANCE 2 CINÉMA)

"Puisqu’il y a une affaire de transidentité, le film devait changer de genre, passer par le film de narco, la télénovela, le drame musical, le mélo…, explique Jacques Audiard. Plus le sujet sera grave, plus on sera dans la tragédie, plus il faut le chanter et le danser". Le film n’a pas été tourné en décor naturel. Tout a été fait en studio, à Bry-sur-Marne, précise le cinéaste : "Tout est faux de A à Z. On va tout fabriquer. Là, ça commence à devenir intéressant".

Un spectacle de 2h10 total, une partition au cordeau pour les actrices principales. Zoe Saldana, l'avocate du narco, Selena Gomez, l'épouse et dans le rôle d'Emilia Pérez, avant et après sa transition de genre, la trans Espagnole Karla Sofia Gascon.

"C’est un des plus beaux cadeaux que j’ai reçu dans ma vie, estime Karla Sofia Gascon. En voyant le scénario, je me suis dit : c’est quoi ce truc ? C’est dingue !"

"C’est un bonbon comme chaque acteur ou actrice en rêve follement. Avec ce film, je voudrais qu’on nous voie comme des personnes normales." Karla Sofia Gascon, actrice trans à franceinfo

Mélo latino, reggaeton, rancheras mexicaines… Les musiques écrites par Camille et Clément Ducol, épousent à merveille les chorégraphies, les scènes lyriques ou les courses poursuites. Emilia Pérez c'est une œuvre totale et un plaidoyer pour la tolérance, contre la haine, comme l'a rappelé en larmes Karla Sofia Gascon en recevant son prix à Cannes, dédié à toutes les personnes trans en souffrance.