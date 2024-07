Blur - "Live At Wembley Stadium" : deux concerts inoubliables à découvrir en double album live

En 2023, après huit ans d'absence, Blur revenait sur scène pour présenter son 9e album : le mélancolique The Ballad Of Warren. Deux concerts se succédèrent au mythique stade de Wembley, endroit que le célèbre groupe de britpop investissait pour la première fois à Londres. Le chanteur, Damon Albarn, confiait alors qu'auparavant, à la grande époque, ce lieu l'aurait "terrifié au-delà du raisonnable". Ces deux lives sont réunis dans un double album, Live At Wembley Stadium, qui sort vendredi 26 juillet.

Ce 8 juillet 2023, pour leur premier passage au stade de Wembley à Londres, le public n'était pas rassuré. Blur venait d'annuler son passage au festival de Beauregard pour préserver Dave Rowntree, le batteur blessé au genou. Le stade londonien s'électrise donc quand le groupe investit la scène en grande pompe. Avec 75 000 spectateurs le samedi, autant le lendemain, le groupe est au complet et Damon Albarn en pleine forme. L'album The Ballad Of Darren sort deux semaines après, et provoque du tube en cascade.

Un an plus tard, Blur a pu mesurer lors d'une grande tournée internationale que son statut de fleuron mondial du rock n'avait pas été entamé par les années. Même si, lors de leur dernier concert à Coachella en avril dernier, Damon Albarn avait constaté, dépité, que le public ne connaissait aucune parole.

Une raison de plus de célébrer deux concerts déjà mythiques, deux soirées pour entretenir la flamme de Blur, en attendant que le groupe décide de son avenir bien incertain.