Bande dessinée : Marvel et ses super-héros s'exposent à Angoulême

Visible au Musée de la bande dessinée jusqu'au mois de mai, l'exposition "Marvel, super-héros et cie" présente notamment 170 planches de collection des célèbres comics, et des dizaines de revues.

Le point de départ de cet événement est un don considérable de la maison d'édition Marvel Comics

au musée de la BD d'Angoulême, soit un stock de 400 000 revues offertes en 2005. Près de vingt ans plus tard, on les retrouve remarquablement mises en lumière, dans une exposition thématique

destinée à montrer la richesse et la diversité de ce que Marvel présente depuis sa création en 1938, pour ne pas s'arrêter seulement aux nombreux films sortis récemment.

Pour Xavier Fournier, commissaire de l'exposition (avec Jean-Philippe Martin), il s'agissait de dépasser les idées reçues : "On entend parfois, et notamment de la part de gens qui n'ont vu que les films, que Marvel ce n'est qu'un seul style. Je me suis donc mis à la recherche d'un éventail de planches qui témoignent de styles très différents. Certains dessinateurs créent des personnages très carrés, d'autres plus fins. Vous avez des ambiances parfois très sombres, d'autres plus lumineuses et colorées, certains artistes s'inspirent de peintures, d'autres du rock. Et ça me semblait important de réunir toute cette diversité, qu'il y ait à boire et à manger pour tout le monde."

Exposition "Marvel, super-héros et cie" au Musée de la BD d'Angoulême, en juillet 2024. (MATTEU MAESTRACCI/ FRANCEINFO/ RADIO FRANCE)

Institution quasi centenaire

On retrouve forcément les personnages emblématiques de Marvel : Spiderman, Captain America, Hulk et les autres et près de 170 planches, originales pour la plupart, prêtées par les collectionneurs,

ou encore cette couverture dessinée par une Française, Stéphanie Hans, qui collabore avec Marvel depuis 2010 : "Je viens d'un tout petit village en fait, je n'ai jamais cru que je pourrais aller quelque part en faisant du dessin, donc c'était même pas un rêve d'enfant, pour moi il n'y avait aucune possibilité. Je suis née en 1976, il n'y avait pas internet à l'époque, j'avais du mal à trouver dans quel créneau placer mon dessin. Donc oui clairement, Marvel a changé ma vie, et ça continue."

Une institution quasi centenaire comme Marvel, c'est aussi une histoire de l'Amérique et du monde qui infuse dans ses pages : la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, le Vietnam, le 11-Septembre, le racisme ou le féminisme, ce qu'a voulu aussi expliquer Xavier Fournier : "Il y a un truc qui est propre au comics, par rapport à nos délais dans les fabrications franco-belges, c'est qu'entre la première idée d'écriture et l'impression il ne se passe parfois que deux mois et demi. Donc cela permet aux auteurs d'être très réactifs, et en prise réelle avec le monde et l'actualité. On pourrait ainsi très bien avoir dans deux mois une histoire qui évoque un candidat à la présidentielle américaine qui échappe à une tentative d'assassinat..."

"Marvel, super-héros et cie" au Musée de la BD d'Angoulême, jusqu'en mai 2025