Ils vont décrocher la Lune. Vaincre les cancers

Cellules cancéreuses, illustration. 30 octobre 2017 (ALFRED PASIEKA/SCIENCE PHOTO LIB / SCIENCE PHOTO LIBRARY RF)

Dans le monde, plus de 17 millions de personnes ont aujourd’hui un cancer. C’est la deuxième cause de mortalité et sans doute la première en France avec chaque année près de 400 000 nouveaux cas détectés. Si certains cancers sont aujourd’hui quasi devenus des maladies chroniques, d’autres restent très difficilement traitables comme celui du pancréas. Mais la recherche avance ! Entre une meilleure compréhension des mécanismes de la maladie, le développement de méthodes innovantes pour des diagnostiques toujours plus précoces ou une individualisation accrue des traitements et un meilleur ciblage des cellules infectées grâce à la thérapie génique ou l’immunothérapie.

Des progrès que Donald Trump lui-même estime suffisants pour proclamer la fin des cancers mortels d’ici cinq ans (bon, en fait juste s’il est réélu) ! Moins catégorique mais non dénué d’optimisme, Hugues de Thé nous accompagne dans cet état des lieux des cancers et de leurs traitements. Il médecin à l’hôpital St Louis à Paris, biologiste du cancer à l’Inserm-CNRS et professeur au collège de France.