"Ils ont sauvé Notre-Dame" (5/6) : le visage et la voix de Notre-Dame

Découvrez comment Notre-Dame de Paris retrouve sa voix et son éclat après l'incendie dévastateur de 2019. Cet épisode explore la restauration minutieuse des chapelles, des tableaux, du tapis monumental et surtout, le retour des cloches et la renaissance du grand orgue.

Nous voici au cœur du chantier de restauration de Notre-Dame, un lieu interdit au public. On y découvre le travail minutieux des restaurateurs qui redonnent vie aux chapelles, nettoyant et ravivant les couleurs vibrantes des peintures murales réalisées par Viollet-le-Duc au 19ème siècle. L'historien Fabrice d'Almeida nous éclaire sur la vision romantique du Moyen-Âge de cet architecte qui a profondément marqué l'intérieur de la cathédrale. On assiste également à la restauration des 22 tableaux monumentaux, dont certains datent du 17ème siècle, et du tapis monumental offert par Louis-Philippe, un trésor méconnu qui a miraculeusement résisté aux flammes et à l'eau.

L'épisode met ensuite en lumière le retour des cloches, symboles sonores de la cathédrale. Les huit cloches de la tour nord, épargnées par l'incendie, ont été nettoyées et révisées. Le fondeur Paul Bergamo nous explique le processus de restauration et l'importance de ces cloches pour les Parisiens et le monde entier. Le 12 septembre 2024, les Parisiens ont accueilli avec émotion le retour des cloches dans leur foyer, marquant une étape importante dans la renaissance de Notre-Dame.

Enfin, c'est le retour du grand orgue, l'âme musicale de la cathédrale. Miraculeusement épargné par les flammes, l'orgue a été démonté et restauré pendant trois ans. L'organiste titulaire Olivier Latri nous fait part de son émotion de retrouver cet instrument unique, témoin de l'histoire musicale de France. Le travail d'harmonisation des 8000 tuyaux est un processus minutieux qui se poursuit jusqu'au dernier moment avant la réouverture. L'orgue, prêt à faire vibrer les pierres de la cathédrale, symbolise la renaissance de Notre-Dame et son retour à la vie.

"Ils ont sauvé Notre-Dame", un podcast franceinfo produit par Pauline Pennanec'h, avec Anne Chépeau et Fabrice d'Almeida, réalisé par Marie Plaçais, mis en ondes par Lucas Finet et Raphaël Rasson.