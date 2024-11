"Ils ont sauvé Notre-Dame" (4/6) : les piliers de la cathédrale

Un an avant la réouverture prévue de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron visite le chantier et se réjouit de l'avancée des travaux, notamment de la flèche qui s'élève à nouveau dans le ciel parisien. L'épisode explore les défis de la reconstruction, des carrières de pierre au travail minutieux des artisans.

L'aventure commence par une quête : trouver les pierres parfaites pour reconstruire la voûte. Le général Jean-Louis Georgelin, à la tête du chantier, nous emmène à la carrière de la Croix Huyart, sélectionnée pour son calcaire lutécien, identique à celui de Notre-Dame. Géologues et architectes expliquent les défis de ce choix, la pierre devant non seulement être esthétiquement similaire, mais aussi posséder les mêmes propriétés physiques pour assurer la solidité de l'édifice. Assistez à l'extraction des blocs massifs, à leur découpe minutieuse et au processus de validation, témoignant de la précision et du soin apportés à chaque étape.

La cathédrale reprend forme : la voûte renaît, pièce par pièce. L'architecte en chef Philippe Villeneuve dévoile les techniques traditionnelles utilisées pour reconstruire la voûte à l'identique, effaçant les cicatrices de l'incendie. La charpente de la flèche, chef-d'œuvre de 2000 pièces de bois, impressionne par sa complexité. Des charpentiers expérimentés, guidés par les plans d'origine de Viollet-le-Duc, assemblent avec fierté cet immense puzzle de bois. L'échafaudage colossal qui enveloppe la flèche, véritable "voile de la mariée", témoigne de l'ampleur du chantier et met en lumière le savoir-faire des échafaudeurs.

Enfin, symbole de renaissance : le coq retrouve sa place au sommet de Notre-Dame. La pose de la couverture en plomb, malgré les controverses, est justifiée par l'authenticité et la durabilité du matériau. Le travail exigeant des couvreurs, manipulant les lourdes plaques de plomb avec une précision remarquable, est mis en avant. La croix du chevet, seul élément du toit à avoir survécu aux flammes, est restaurée avec soin par des artisans passionnés. L'historien Fabrice d'Almeda décrypte la symbolique de l'ouroboros, le dragon qui se mord la queue, présent sur la croix, liant ainsi l'histoire ancienne à la renaissance de la cathédrale. Philippe Jost, nouveau président de l'établissement public chargé de la reconstruction, transmet un message d'espoir et de confiance en l'avenir du chantier. Le coq, en cuivre doré, s'élève enfin vers le ciel, annonçant la réouverture imminente de Notre-Dame, un moment historique à ne pas manquer.

"Ils ont sauvé Notre-Dame", un podcast franceinfo produit par Pauline Pennanec'h, avec Anne Chépeau et Fabrice d'Almeida, réalisé par Marie Plaçais, mis en ondes par Lucas Finet et Raphaël Rasson.