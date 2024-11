"Ils ont sauvé Notre-Dame" (3/6) : une charpente digne de celle du Moyen-Âge

L'incendie de Notre-Dame en 2019 a ravagé la charpente de la cathédrale, surnommée "la forêt" en raison du nombre important de chênes utilisés pour sa construction. Pour reconstruire à l'identique cette structure emblématique, il a fallu mobiliser un grand nombre de professionnels : forestiers, charpentiers, taillandiers, ingénieurs et architectes. Dans les forêts de France, des chênes centenaires ont été sélectionnés puis abattus pour fournir le bois nécessaire à la reconstruction. L'abattage de ces arbres majestueux a été un moment fort en émotions pour les forestiers, conscients de participer à la renaissance d'un monument historique.

Une fois le bois séché, des charpentiers ont utilisé des techniques ancestrales, notamment l'écarissage à la hache, pour transformer les grumes en poutres. Ces techniques, oubliées pendant des siècles, ont nécessité la création d'outils spécifiques, forgés à la main par des taillandiers selon des méthodes traditionnelles. Le chantier de Notre-Dame est ainsi devenu un véritable chantier école, permettant la transmission de savoir-faire ancestraux à une nouvelle génération d'artisans.

La reconstruction de la charpente a également nécessité un travail de numérisation et de modélisation 3D pour assurer sa fidélité à l'originale. Chaque pièce de bois a été codifiée et assemblée à la manière d'un puzzle géant. Après un montage à blanc réussi, les fermes de la charpente ont été transportées par voie fluviale jusqu'à Notre-Dame, rappelant les méthodes de construction utilisées au Moyen-Âge. La charpente a ensuite été hissée et assemblée au sommet de la cathédrale grâce à des grues modernes. Aujourd'hui, la nouvelle charpente de Notre-Dame se dresse fièrement, témoignage de la ténacité humaine et du respect pour le patrimoine.

