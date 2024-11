"Ils ont sauvé Notre-Dame" (2/6) : une mobilisation hors-norme

Dans ce deuxième épisode, découvrez l'émotion intense qui a saisi le monde entier, la mobilisation exceptionnelle des Français et les défis architecturaux et humains qui ont jalonné le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Dès l'annonce du drame, la cathédrale noircie, la flèche effondrée, un sentiment d'incrédulité et de tristesse profonde envahit la France et le monde. "Notre Dame aujourd'hui, c'est une plaie béante au visage de Paris et au visage de la France", déclare Philippe Bellaval, alors président du Centre des Monuments Nationaux. L'incendie a ravagé la charpente, la nef, et répandu des tonnes de plomb toxique. Malgré l'ampleur des dégâts, un élan de solidarité extraordinaire se met en place. Des dons affluent de partout, de particuliers touchés par l'émotion, mais aussi de grandes fortunes comme la famille Pinault (100 millions d'euros) et la famille Arnault (200 millions d'euros). En moins de 24 heures, la Fondation du Patrimoine récolte plus de 6 millions d'euros, soit l'équivalent de six mois de dons en temps normal ! "Le monde entier s’est bouleversé, c’est la moindre des choses de faire quelque chose", confie une donatrice.

Au-delà de la mobilisation financière, la reconstruction de Notre-Dame soulève des questions cruciales: reconstruire à l'identique ou laisser place à la modernité ? Un concours international d'architecture est lancé, suscitant des projets audacieux, parfois controversés, comme une flèche en cristal et acier inoxydable. Face à la polémique et à l'avis unanime des experts, le président Macron tranche: la flèche de Viollet-le-Duc sera reconstruite à l’identique. Débute alors un chantier titanesque, mobilisant des centaines d'artisans, charpentiers, tailleurs de pierre, couvreurs, véritables gardiens des savoir-faire ancestraux. Le démontage périlleux de l'échafaudage de 40 000 pièces, déformé par les flammes, constitue une étape clé, un travail fastidieux et éprouvant qui dure près de 5 mois. La pandémie de Covid-19 vient ajouter un défi supplémentaire, interrompant le chantier pendant plusieurs mois.

Malgré les obstacles et les inquiétudes, la phase de sécurisation de l'édifice s’achève en septembre 2021, marquant une étape décisive vers la renaissance de Notre-Dame. "La cathédrale est solide sur ses piliers, ses murs sont solides, tout tient. Donc nous pouvons résolument aller vers le cap 2024", déclare le général Jean-Louis Georgelin, chargé de superviser la reconstruction. Cet épisode témoigne de la résilience, de la détermination et de l'espoir qui animent tous ceux qui œuvrent à redonner vie à Notre-Dame, symbole intemporel de l'histoire et du patrimoine français.

