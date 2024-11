"Ils ont sauvé Notre-Dame" (1/6) : Les premiers sauveurs

Le 15 avril 2019, vers 18h20, un incendie se déclare dans la cathédrale Notre-Dame. Il s’achèvera 15 heures plus tard, après avoir emporté sa flèche, sa charpente et son toit. Arrivés vers 19 heures, les pompiers de Paris se lancent dans un sauvetage dont ils ne soupçonnent pas l’ampleur.

Le 15 avril 2019, alors que la France est plongée dans la crise des "gilets jaunes", un incendie dévastateur s'abat sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les flammes ravagent rapidement la charpente, la toiture en plomb et la flèche de l'emblématique édifice gothique, provoquant la panique et la sidération parmi les Parisiens et les touristes. Plongez au cœur de cet événement dramatique, en retraçant minute par minute l'intervention héroïque des pompiers, grâce aux archives de l'antenne de franceinfo et au travail des journalistes. À travers des témoignages de reporters sur place, de témoins impuissants et des pompiers eux-mêmes, l'épisode retrace la course contre la montre pour sauver ce monument emblématique de l'histoire de France.

L'épisode met en lumière le courage des 500 pompiers qui ont combattu les flammes pendant 9 heures, risquant leur vie pour préserver les tours et la structure de la cathédrale. On y découvre les difficultés rencontrées par ces hommes et ces femmes face à un incendie d'une telle ampleur, dans un édifice ancien et complexe. Le récit souligne également l'importance des drones, une technologie nouvelle qui a permis aux pompiers de suivre la progression des flammes et de prendre des décisions tactiques cruciales pour sauver l'édifice. Malgré la perte de la toiture, de la charpente et de la flèche, les pompiers parviennent à sauver les tours et la structure de Notre-Dame, un exploit salué par tous.

L'émotion est palpable tout au long de l'épisode, des larmes de Stéphane Bern à l'incrédulité des Parisiens face à la destruction d'un symbole de la France. L'épisode se termine sur une note d'espoir, avec les paroles du président Emmanuel Macron promettant de rebâtir Notre-Dame et la mobilisation exceptionnelle qui a suivi.

"Ils ont sauvé Notre-Dame", un podcast franceinfo produit par Pauline Pennanec'h, avec Anne Chépeau et Fabrice d'Almeida, réalisé par Marie Plaçais, mis en ondes par Lucas Finet et Raphaël Rasson. Un podcast à retrouver sur le site de franceinfo, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme Apple podcasts, Podcast Addict, Spotify, ou Deezer.