Histoires gourmandes. La tomate monte à Paris avec les Marseillais

(BJOERN HOLLAND / IMAGE SOURCE / AFP)

"Histoires Gourmandes", c’est un nouveau rendez-vous pour découvrir et apprécier des produits de saison. Le premier épisode de cette série estivale, consacré à la tomate, permet de prolonger de manière inédite la Fête nationale. En effet, la tomate est montée à paris dans la foulée des Marseillais, venus défendre la République en 1792.



Pour votre été, voici une recette de tomates farcies à la provencale.

Ingrédients pour six :

12 tomates Cœur de bœuf, 2 oignons, 40 g de beurre doux, 600 g de chair à saucisse, 300 g de bœuf haché, 1 gousse d’ail, 2 cl d’huile d’olive, sel fin, poivre, ciboulette.

Préparation :

Couper le chapeau des tomates et les évider un peu pour faire la place à la farce. Les disposer dans le plat allant au four. Éplucher les oignons et les ciseler finement, éplucher l’ail et ôter le germe au milieu, couper la ciboulette. Malaxer le tout avec la viande, l’huile, le beurre, le sel et le poivre. Garnir les tomates avec la farce obtenue.

Préchauffer votre four à 240°C, enfourner les tomates sans leur chapeau. Cuire une demi-heure à trois quarts d’heure (pour vérifier, plonger la pointe d’un couteau à cœur et le poser sur sa main, cela ne doit pas brûler mais être chaud), ajouter les chapeaux et remettre au four pendant 5 minutes.

Servir (éventuellement avec du riz blanc mais ce n’est pas nécessaire), et napper avec de la sauce de cuisson à laquelle on aura rajouté un peu d’huile d’olive en fouettant bien.