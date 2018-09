Histoires d'info. Soixante-dix ans plus tôt, la joueuse afro-américaine Althéa Gibson ouvre la voie à Serena Williams

Althea Gibson, dans les années 1950. (AFP)

Le tennis est un sport feutré et largement dépolitisé. L’affaire Serena Williams, qui avait commencé avec l’interdiction de ses tenues lors du prochain Roland Garros, a cependant donné l’occasion de nous raconter l’histoire d’une joueuse du passé, largement oubliée.

Enfance à Harlem

Et, surtout, particulièrement injustement oubliée. Son nom est Althéa Gibson, et elle a ouvert la voie à Serena Williams. Non pas pour ses tenues ou ses emportements, mais par le simple fait d’avoir joué au tennis et d’avoir gagné. Le combat qu’elle a dû mener est tout de même d’un autre niveau que celui qu’engage en ce moment Serena, aussi légitime soit-il. Comme Serena Williams, Althéa Gibson est une joueuse africaine-américaine. Son histoire nous plonge dans l’histoire des Etats-Unis : née dans le sud raciste et ségrégationniste des Etats-Unis, Althéa grandit à Harlem, sa famille, comme beaucoup de familles africaines américaines ayant choisi de quitter le Sud. C’est là qu’Althéa découvre le tennis. On est loin de la championne programmée par son père comme le furent les sœurs Williams. C’est dans la rue que la jeune fille, pauvre, commence le tennis à 13 ans auprès d’un formateur de quartier. Son talent saute immédiatement aux yeux.

A cette époque, le tennis est encore ségrégué

Mais dans l’Amérique de la fin des années 1940, son combat n’est pas que tennistique : ce sport, très bourgeois, est encore ségrégé, ce qui veut dire qu’il y a des tournois pour les Noirs et les tournois pour les Blancs. Alors en 1947, c’est le championnat national des Noires qu’elle remporte pour la première fois, la première de ces dix victoires de suite. Elle va alors mener un combat pour avoir le droit de participer aux tournois organisés par l’Association du tennis des Etats-Unis, réservés aux Blancs, des tournois bien plus prestigieux et d’un meilleur niveau. Son combat est gagné quand en 1950, elle obtient enfin le droit de s’aligner à l’US Open, devenant le premier joueur de tennis noir, homme ou femme, à le jouer. Elle ne cessera plus alors de participer à ces tournois de Blancs, essuyant les insultes des spectateurs et même de certaines joueuses refusant de lui serrer la main à l’issue des rencontres.

En 1956, elle remporte Roland-Garros

Le triomphe survient à partir de 1956 : cette année-là, Althéa Gibson remporte Roland-Garros en simple, aucun joueur noir n’avait remporté le tournoi avant elle, et même en double, avec Angela Buxton, un joueuse américaine et juive, qui comme sa partenaire avait dû combattre le racisme et les discriminations de la Fédération américaine de tennis. Mais son plus grand succès survient l’année suivante, dans le plus grand tournoi du monde… Althea Gibson mettra un terme à sa carrière en 1958, après avoir gagné un Roland Garros, deux US Open et deux Wimbledon, mais son combat n’était pas terminé. Excellente joueuse de golf, elle deviendra en 1964, la première joueuse noire à participer à un tournoi organisé par la LPGA. Une pionnière qui nous rappelle à quel point, aux côtés des militants politiques, les sportifs et les sportives ont contribué à effacer cette fameuse "color line", la "ligne de couleur" discriminatoire.