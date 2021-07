Histoires d'info. Les beaux perdants : Lizzy Magie, la double perdante du Monoply

Le plateau et des accessoires du Monopoly. Photo d'illustration. (MLADEN ANTONOV / AFP)

En mai 1985 se tiennent les championnats de France de Monopoly. Tout le monde connaît ce jeu , mais tout le monde ne connaît pas la véritable histoire du Monopoly. Une histoire où il y a un gagnant, la société Parker, éditrice du célèbre jeu, et une victime, une femme effacée de l’histoire de ce jeu, faussement attribué à "un Américain après la crise de 29". Cet Américain, c’est Charles Darrow un chômeur qui jouait à une version d’un jeu créé en réalité en 1904 par une Américaine rebelle anticapitaliste répondant au nom d’Elizabeth Magie.

Cette version initiale du jeu, qui ressemble beaucoup à votre Monopoly actuel, visait à dénoncer un système qui étrangle les locataires et fait triompher les plus riches. Dans les années 1930, la société Parker va tout de même remonter à l’origine du jeu et racheter le brevet à Elizabeth Magie pour une somme ridiculement faible. Plus faible même que toutes les dépenses qu’elle avait consenties pour inventer le jeu !

Effacée de l’histoire, Lizzy Magie est même doublement perdante quand on voit ce qu’est devenu le Monopoly. Loin de dénoncer le capitalisme, il a été pour des millions de gens et notamment d’enfants une sorte de centre de formation dans un jeu où celui qui gagne c’est le propriétaire le plus riche, qui a réduit les autres à la misère…