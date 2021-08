Histoires d'info. Les beaux perdants : Justin Peters, celui qui a perdu à "Qui veut gagner des millions ?"

Le journaliste Justin Peters échoue à la dernière question de "Qui veut gagner des millions" sur la chaîne ABC aux Etats-Unis. (CAPTURE D'ECRAN)

L’homme dont nous allons vous parler aujourd’hui a été à deux doigts d’être riche. Ce jeu télé "Qui veut gagner des millions ?", vous le connaissez certainement en France, mais c’est dans la version américaine que le journaliste Justin Peters fait des merveilles en ce 3 février 2015. Il donne des réponses à toutes les questions, quand arrive l’ultime question qui peut lui permettre de gagner 500 000 dollars. Dans cette nouvelle version du jeu, il est très rare que des candidats arrivent aussi loin. En général, soit ils perdent, soit ils partent avec une somme moindre pour ne pas risquer de tout perdre.

Mais Justin Peters, lui, veut aller jusqu’au bout. Il domine le jeu, s’entend bien avec le présentateur, fait rire le public. Il dira plus tard qu’il avait l’impression que chaque question avait été écrite pour lui. Depuis 10 ans dans cette émission personne n’a perdu à la question à 500 000 dollars. Soit on quitte le jeu avec 225 000 dollars, soit on répond bien. Mais pour Justin, à la question :"À quelle seule occasion les députés britanniques peuvent-ils boire de l’alcool au Parlement ?" il se trompe.

Terry Crews, le présentateur semble réellement déçu. Justin Peters repartira chez lui avec 25 000 dollars. Mais ce journaliste qui adorait faire le comique sur des scènes ouvertes a su qu’il pouvait être drôle, et après l’émission se met à croire en lui. Il est aujourd’hui un homme qui vit sa passion. S’il a perdu une fortune ce jour-là il a gagné peut-être quelque chose de plus précieux : de la confiance en lui.