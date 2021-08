Histoires d'info. James Howells, l’homme qui cherchait fortune dans les décharges galloises

Des Bitcoins. Photo d'illustration. (OZAN KOSE / AFP)

Le perdant du jour cherche jour et nuit à ne plus l’être. Sa recherche se passe dans une immense décharge du Pays de Galles. L’homme s’appelle James Howells. En 2009, jeune ingénieur en informatique, il achète des bitcoins, cette monnaie virtuelle acceptée parfois en ligne, qui n’existe que depuis quelques mois et qui n’est encore connue que de peu d’initiés. 7 500 bitcoins, ça ne coûte pas cher, et qui sait peut-être un jour…

Oui, mais voilà, à l’été 2013, le vieil ordinateur de James Howells tombe en rade, ce qui n’a rien d’exceptionnel et ce qui ne fait de Howells un perdant. En revanche, la suite, cela fait huit ans qu’il s’en veut. "Quand j'ai mis mon disque dur dans un sac poubelle et que je l'ai mis à la décharge, je me suis dit : 'c'est une mauvaise idée' et puis je suis passé à autre chose et je l'ai quand même jeté", raconte James Howells.

Valeur actuelle : 225 millions d'euros

Un disque dur jeté dans une décharge, et peu de temps après, le constat que les bitcoins s’y trouvent. Pas moyen de les récupérer autrement. Howells explique avoir jeté le mauvais disque dur et demeure persuadé que celui contient le trésor, qui contient maintenant plus de 225 millions d’euros, fonctionne encore !

Alors, depuis, il cherche. Il a proposé à la mairie un quart de la valeur, mais la ville de Newport, au sud du Pays de Galles, refuse que le site soit fouillé car cela coûterait trop cher, et cela aurait un impact environnemental lourd sur les alentours de la décharge.

Alors, Howells attend depuis huit ans et espère que son trésor ressorte de la décharge sans doute la plus riche du monde.