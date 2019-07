Histoire de folles rumeurs. Isabelle Adjani a le Sida

Isabelle Adjani est venue affirmer au journal de 20 heures de TF1, le 18 janvier 1987, qu'elle était en bonne santé, évoquant la rumeur qui depuis plusieurs mois la disait atteinte d'un cancer ou du virus du Sida. (TF1)

En 1986, une rumeur s’abat sur Isabelle Adjani. La comédienne serait atteinte du Sida, malade ou même déjà morte. En janvier 1987, la rumeur prend une ampleur folle. L’actrice serait hospitalisée à Marseille, peut-être à la Timone, mais la rumeur l’envoie aussi dans un hôpital de Montpellier ou de Toulouse. Et comme dans toute rumeur, chacun raconte que quelqu’un a vu Adjani entrer à l’hôpital. Personne ne sait d’où vient cette rumeur qui aura couru quelques mois et fait les choux gras de la presse à scandale.

En revanche, on peut formuler des hypothèses sur les causes de son succès. Il y a d’abord la peur panique du Sida dans ces années-là. Une maladie qui charrie de nombreuses angoisses et de nombreuses rumeurs, comme ces aiguilles infectées du VIH cachées dans les sièges des salles de cinéma. Et puis, parce que les célébrités catalysent les peurs. Attribuer une maladie à une personnalité célèbre c’est déjà un peu rassurant : on se dit que ca peut arriver aux meilleurs, aux plus riches. Il y a aussi quelque chose liée à Isabelle Adjani elle-même. Superstar mystérieuse, très prolifique au cinéma puis très discrète depuis quelques temps ; seule une grave maladie pouvait justifier une telle absence.

La main sur la joue

N’en pouvant plus, la comédienne s’invite dans le 20 heures de Bruno Masure sur TF1 le 18 janvier pour définitivement tuer la rumeur. La rumeur s’éteindra évidemment, même si certains auront remarqué la main longuement posée sur la joue. Mais qu’a-t-elle à cacher…?