Guerre au Proche-Orient : Air France suspend ses liaisons entre Paris et Beyrouth et entre Paris et Tel-Aviv, jusqu’au 19 septembre inclus

"En raison de la situation sécuritaire", Air France suspend ses liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Beyrouth (Liban) et entre Paris-Charles de Gaulle et Tel-Aviv (Israël) jusqu’au 19 septembre inclus, a appris France Télévisions auprès de l'entreprise. "La reprise des opérations restera soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place", ajoute la compagnie aérienne. Elle précise que les clients concernés par ses liaisons "seront avisés individuellement et des solutions de report ou de remboursement leur seront proposées".

Une décision aussi prise par Lufthansa. La compagnie aérienne allemande a annoncé suspendre ses vols à destination de Tel-Aviv et de Téhéran au moins jusqu'à jeudi inclus, en raison des tensions dans la région. "Durant cette période, nos appareils éviteront également les espaces aériens israélien et iranien", précise Lufthansa. Des centaines de bipeurs utilisés par des membres du Hezbollah ont explosé simultanément mardi au Liban, faisant au moins neuf morts et 2 800 blessés, dans une opération que le groupe pro-iranien a attribué à Israël.