DIRECT VIDEO - Génération Z : le malaise au travail ? Le débat du Talk de franceinfo

La "génération Z" entre peu à peu sur le marché du travail. Or, si l'angoisse professionnelle touche les travailleurs toutes générations confondues, les plus jeunes semblent particulièrement affectés. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

L'analyse des générations et de leur rapport au travail est une théorie plus ancienne qu'il n'y paraît. A l'origine, c'est Douglas McGregor qui développe, dans les années 1960, un concept à partir duquel il serait possible de classer les individus par générations pour mieux comprendre leurs attentes au travail. Aujourd'hui, les personnes nées après 1995, la génération Z, entrent progressivement sur le marché du travail et selon une récente enquête menée par Cigna International Health, les 18-24 ans sont les plus exposés à des symptômes d'épuisement professionnel.

Elisabeth Soulié, anthropologue et essayiste, auteure de La génération Z aux rayons X, aux éditions du Cerf, et Daphnée Breton, psychologue du travail sont dans le Talk pour en discuter. Ludovic Pauchant reçoit Gabrielle Predko, journaliste pour Welcome to the Jungle, cheffe de "rubrique salariés, candidats, étudiants".

Des salariés plus stressés ?

L'angoisse au travail n'est pas l'apanage des plus jeunes salariés, cependant l'incertitude liée à la période de la pandémie semble avoir laissé, pour ces nouveaux arrivants sur le marché du travail une peur de l'instabilité économique, politique et environnementale.

Par ailleurs, le monde du travail lui aussi a connu des bouleversements. La généralisation du télétravail dans certains secteurs, après une longue période d'isolement social, pendant le confinement a pu freiner le développement professionnel de toute une nouvelle génération de travailleurs.

