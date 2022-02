Alice, 19 ans : "Les questions environnementales prennent une place minime dans les débats pour la présidentielle"

Alice, 19 ans, est étudiante à Sciences Po Nancy. Avec d’autres camarades, elle a décidé de lancer une pétition en ligne intitulée "Appel de la jeunesse aux candidats et candidates à la présidentielle". Dans cette pétition, les étudiants demandent "au futur président ou à la future présidente de la République d'être ambitieux sur les questions climatiques et de biodiversité".

"On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose"

Pour Alice, les programmes et les débats présidentiels ne sont pas suffisamment centrés sur l'écologie, grande préoccupation des jeunes. "Après être allés voir le film "Animal" de Cyril Dion, on s'est retrouvés entre nous et on s'est dit qu'il fallait qu'on s'engage et qu'on fasse quelque chose. On a fait le constat que les questions environnementales prennent une place minime dans les débats pour la présidentielle".

Avec cette pétition, Alice veut exhorter les candidats et candidates à écouter "leur cri d'alerte". Peut importe celui ou celle qui remportera l'élection présidentielle, elle demande une position ambitieuse sur les questions climatiques.

"J'ai l'impression que mes idées ne sont pas assez représentées." Alice, 19 ans

La jeune étudiante en sciences politiques, Alice n'est pour autant pas lassée par la politique. "Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir voter. 2022 ça sera mes premières élections et j'ai vraiment hâte".

À moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, Alice est encore "dans le flou". Ce qui pourrait l'aider à faire son choix serait justement d'entendre davantage l'ensemble les candidats et candidates sur les questions écologiques. "C'est justement cette revendication que je porte avec cette pétition. C'est le fait de pouvoir rendre visible l'écologie dans le débat public pour que chacun puisse faire un choix éclairé".