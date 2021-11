Abdellah, 28 ans : "La politique, je suis ça de loin"

Direction le Cap Fréhel en Bretagne pour rencontrer Abdellah, 28 ans, pêcheur et youtubeur. Né en région parisienne, il a emménagé en Bretagne avec ses parents à l'âge de 11 ans, pour se rapprocher de ses grands-parents. "La Bretagne c'était un lieu de vacances. J'ai commencé à pêcher avec mon grand-père, ensuite tout seul. Petit à petit j'ai voulu m'éloigner des sentiers battus et maintenant je pêche le poisson qui fascine la Bretagne, c'est le bar".

Abdellah se dit inquiet du nombre d'espèces en voie de disparition. Préserver la nature et pêcher de manière responsable, c'est aussi le message qu'il veut véhiculer par le biais de ses vidéos Youtube. "Je suis jeune mais je pense déjà aux générations qui arrivent, mes enfants et leurs enfants...qu'il reste des poissons à pêcher depuis le bord et qu'ils puissent prendre du plaisir dans ce milieu que moi j'adore tant".

"Petit geste par petit geste on peut faire de grandes choses"

La politique, Abdellah la suit de loin. "J'essaye d'éviter les ondes négatives dans ma vie et d'aller à l'essentiel. La politique, je suis ça de loin. Je garde quand même un œil dessus car c'est important. Il y a des idées qui ne me plaisent pas du tout et d'autres qui me plaisent beaucoup".

Abdellah se dit proche de celles et ceux qui "défendent la nature", comme Nicolas Hulot qui l'a beaucoup inspiré plus jeune : "J'aime beaucoup suivre les discours des écologistes. Je m'intéresse à tout mais ce que je préfère c'est être dans les rochers et dans un endroit où je n'ai pas de réseau et où j'oublie tout."

Le vote, Abdellah y est attaché. "Oui je vote. Je me dis que ma voix ne va pas changer grand-chose mais c'est comme quand je ramasse un déchet : petit geste par petit geste, on peut faire de grandes choses".