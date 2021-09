franceinfo junior livres. Vive la rentrée avec les humoristes Odah et Dako !

"Au secours je suis en primaire", de Odah et Dako, illustré par R. Garouste (404 EDITIONS)

Deux ouvrages à suivre en cette rentrée scolaire : Au secours je suis en primaire, à lire à partir de 6 ans, et Au secours je suis au collège, à lire à partir de 11 ans, de Odah et Dako, illustrations de Romain Garouste, 404 éditions (août 2021).

On y est bien arrivé, c'est la rentrée ! Et pour certains ce sont même les grands débuts, celui du CP ou de la 6e. Des moments forts que les humoristes Odah et Dako n'ont pas oubliés et pour bien démarrer cette nouvelle année scolaire, ils proposent de jouer le rôle de grands-frères auprès des jeunes avec des guides "de survie" pour les aider dans leur vie quotidienne d'élèves.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Odah et Dako (8mn) --'-- --'--

Ces livres abordent, à partir de leurs expériences personnelles et souvenirs, des questions telles que “je suis le nouveau et personne ne me parle... il y a des rumeurs sur moi... je n’ai pas d’habits de marque...”. Leurs réponses passent toujours par l'humour, mais, attention, ils ne sont pas là que pour faire sourire, il y a aussi l'avis d'une psychologue, celui d'Ariane Calvo et ils donnent la possibilité d'aller plus loin dans la réflexion, ou dans l'action si besoin, avec des conseils concrets.

Au secours je suis en Primaire et Au secours je suis au Collège, sont deux guides drôles et bienveillants, pour dédramatiser la rentrée et peut-être même tout simplement pour donner l'envie de lire !

Les conseils de lecture d'Odah et Dako

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Les conseils de lectures d'Odah et dako (1mn30) --'-- --'--

Toute la saga des Harry Potter de J.K Rowling (Gallimard jeunesse) est le conseil d'Odah. Pour compléter la série, à partir du 28 octobre, on pourra même se mettre en cuisine pour tester, parmi la quarantaine de recettes de la Maison Poudlard, les meilleures à refaire pour Noël. Succès garanti !

"Harry Potter", le livre de cuisine officiel" (GALLIMARD JEUNESSE)

Dako, quant à lui, a choisi Le vilain petit canard, de Hans Christian Andersen. Dans cette version, il s'agit d'un livre à déplier. Le conte est adapté par Philippe Lechermeier et il est illustré par Mylène Rigaudie (Gallimard jeunesse - 2020).

"Le vilain petit canard, Mes contes à déplier" de P. Lechermeier et illustré par M. Rigaudie d'après H. C. Andersen (GALLIMARD JEUNESSE)

Odah et Dako

Le duo s'est rencontré au lycée et après leurs études et premières expériences professionnelles, ils ont pris le chemin de la scène. Ils sont devenus les rois de l'improvisation, et en 2020, ils ont lancé leur propre série sur Canal+ : Les fables d’Odah & Dako, et ils sont très actifs sur les réseaux sociaux.

Odah et Dako (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

