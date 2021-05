franceinfo junior livres. Une pour tous, tous pour une, avec "Olympe de Roquedor"

"Olympe de Roquedor", de J-P Arrou-Vignod et F. Place (GALLIMARD JEUNESSE)

Olympe de Roquedor, de Jean-Philippe Arrou-Vignod et François Place, est paru chez Gallimard Jeunesse (mai 2021). À lire à partir de 11 ans.

Je suis une marquise Je les déteste. Ils n’auront pas mon titre. Je les déteste, je les déteste. Ils n’auront pas mes terres. Je reviendrai chez moi. Je le ferai.

Quel sacré tempérament ! Olympe de Roquedor, c’est son nom, et c’est aussi le titre de ce roman de "cape et d’épée" écrit par deux auteurs complices, Jean-Philippe Arrou-Vignod et François Place. Ce dernier en signe d'ailleurs aussi les superbes illustrations.

L'histoire

Olympe, orpheline depuis ses 12 ans, riche héritière a été placée sous la tutelle d’un ancien ami de son père, le vicomte de Saint-Mesme. Celui-ci, attiré par l’argent, a mis la jeune fille au pensionnat en attendant de pouvoir la marier à son fils Foulques et ainsi capter l’héritage.

Le récit démarre en pleine forêt, la jeune Olympe, est en chemin pour être mariée. La voiture qui la conduit est attaquée par des brigands sur les terres hostiles des Loups de l’Azeillan, une société secrète de hors-la-loi. Elle profite de la confusion pour s’échapper. Foulques envoie à ses trousses, un ancien soldat borgne amnésique du nom de Décembre. Celui-ci décide finalement d’aider la jeune fille et avec un jeune homme en cavale, prénommé Oost, ils forment un trio, fermement décidé à accompagner Olympe dans la reconquête de son Château et de sa fortune.

Dans ce roman, plein d'aventures, on retrouve tous les ingrédients incontournables du "cape et d'épée" : scènes de bataille, duels, brigands, marins, trésors, sorcellerie, histoire d’amour, intrigues, rebondissements, humour, camaraderie, générosité, et fougue, tout ça dans un rythme endiablé et joyeux... Vivement la suite des aventures de cette famboyante héroïne !

Les auteurs

François Place et Jean-Philippe Arrou-Vignod (@ChloeVollmer-Lo)

Jean-Philippe Arrou-Vignod

En littérature jeunesse, on lui doit beaucoup, et notamment toutes les belles Histoires des Jean quelque chose, les deux compères Rita et Machin, sans oublier les fameuses Enquêtes au collège.

Depuis le 6 mai et dans toutes les belles librairies, vous pouvez retrouver dans la colllection BAM ! des éditions Gallimard jeunesse, le précieux livre qui vous fera découvrir pas moins de 40 personnages incroyables de romans de la littérature jeunesse et donnera ensuite l'envie de lire leurs aventures complètes. Classé par catégories (Figures de contes, Champions de la castagne, Aventuriers, Indomptables...), Héros, de Patricia et Jean-Philippe Arrou-Vignod et Andrew Lyons, est à lire à partir de 10 ans.

"Héros", de P. et J-P Arrou-Vignod et A. Lyons (GALLIMARD JEUNESSE, collection. BAM !)

François Place

Pour ses magnifiques dessins dans le roman Alma, le vent se lève il a remporté avec Timothée de Fombelle le Prix Gulli 2020. Il a publié aussi récemment le superbe album Rois et Reines de Babel en tant qu’auteur-illustrateur…

Couverture de "Rois et reines de Babel", de François Place, 2020 (GALLIMARD JEUNESSE)

Les conseils de lecture des auteurs

Pour François Place, Rumeur de Thomas Lavachery, éditions L'école des loisirs (2019). A lire à partir de 13 ans.

Et Alma bien sûr !

"Alma, le vent se lève", de T. de Fombelle, illustré par F. Place (GALLIMARD JEUNESSE)

Pour Jean-Philippe Arrou-Vignod, toute l'oeuvre jeunesse de Jean-Claude Mourlevat. Il vient de recevoir le prestigieux prix Alma (Astrid Lindgren Memorial Award), en quelque sorte "le Nobel de la littérature jeunesse". Son dernier roman, Jefferson, est une sorte de conte où il est question du rapport avec les animaux (Gallimard, Folio junior, 2018).

Et si vous souhaitez en écouter un extrait, voici une lecture extraite du concours des Petits champions de la lecture en Seine-Saint-Denis 2019 mise en ligne par le SLPJ.

"Jefferson", de J. Mourlevat (GALLIMARD FOLIO JUNIOR)

Bonne semaine et bonnes lectures à tous !