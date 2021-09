franceinfo junior livres. "Moi Achille (enfin en 6ème !)", avec Mim

"Moi Achille (enfin en 6e !)" de Mim et Benoit Bajon, illustré par Zelda Zonk. (MAGNARD JEUNESSE)

Moi Achille (enfin en 6ème !) de Mim et Benoit Bajon, illustré par Zelda Zonk. Éditions Magnard jeunesse. À lire à partir de 9 ans.

Un petit roman drôle et attachant dans lequel les illustrations de Zelda Zonk se mêlent à l’histoire comme pour une bande dessinée, elles rajoutent encore un aspect ludique au récit.

L'histoire

Moi Achille Super héros (sans moustache), le tome 1 de la série, racontait l’été précédent cette fameuse rentrée au collège.

Cette fois, l’heure a effectivement bel et bien sonnée et ce grand changement est assez déroutant pour Achille. On le voit se débattre dans sa sixième comme pour le passage du petit au grand bain, et il fait tout pour garder la tête hors de l’eau et rester fier, comme un super héros !

Évoquer le collège, en plus du changement d’habitude de classe et de rythme, c’est aussi devoir parler du harcèlement. Ce sujet est abordé de façon très simple et concrète, avec la bande des "Brutos" et à laquelle Achille va être, malheureusement pour lui, confronté. Heureusement, en ce début d'année scolaire il y aura aussi de belles rencontres, et notre jeune héros va apprendre à se confier aux adultes.

À lire aussi, le tome 1, Moi Achille superhéros (sans moustache)

"Moi Achille Superhéros (sans moustache)" de Mim et Benoit Bajon, illustré par Zelda Zonk. (MAGNARD JEUNESSE)

Le conseil de lecture de Mim

La Street, série de romans graphiques de Cécile Alix, illustrée par Dimitri Zegboro. Éditions Magnard jeunesse.

Carl revient pour un quatrième tome avec son fidèle compagnon Oumtiti le mouton et en avant pour le collège aussi !

Camille Kohler dite Mim

Camille Kohler, Mim (@Camille Kohler)

Derrière Mim, le pseudonyme qu'elle utilise lorsqu'elle tient sa plume d'autrice jeunesse, il y a Camille Kohler. Elle est aussi autrice de fictions radiophoniques et elle a reçu le Molière 2020 de la meilleure comédie pour l'adaptation de La vie trépidante de Brigitte Tornade diffusée sur France Culture.

Le 6 octobre prochain vous pourrez trouver en librairie, aux éditions Milan, le pendant jeunesse de Camille Tornade, avec un roman tout aussi pétillant illustré par Diego Funk, Le jour où les parents se sont mis en grève.

"Le jour où les parents se sont mis en grève", Mim et Diego Funck (EDITIONS MILAN)

