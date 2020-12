franceinfo junior livres. La tête dans les étoiles avec "Univers, des mondes grecs aux multivers" de Guillaume Duprat

"Univers, des mondes grecs aux multivers", de G. Duprat (SALTIMBANQUE EDITIONS)

Univers, des mondes grecs aux multivers, de Guillaume Duprat, Saltimbanque éditions, à lire à partir de 9 ans (octobre 2020).

Entre Noël et le jour de l’An, quoi de mieux que de rester un peu la tête dans les étoiles :

L'univers est-il fini ? L'univers est-il unique ? L'univers a-t-il une forme ? Est-ce comme un bonnet, comme le croyait les Grecs, ou comme un œuf, comme le pensait les Chinois ?

Telles sont les questions posées dans ce très bel album Univers le coffret, Des mondes grecs aux multivers dans lequel Guillaume Duprat raconte l'histoire de l’univers aux jeunes. Celle d’hier, lorsque les Grecs ont été les premiers à se pencher sur le cosmos, et à voir le soleil différemment d'un dieu, jusqu'à celle d'aujourd'hui.

2 600 ans ! Une sacrée longue histoire

Une longue histoire composée d'une multitude d’hypothèses et de découvertes… Donc autant de philosophes ou d’écoles y allant de leurs théories sur l’univers, et parfois même, totalement farfelues ! Le ciel comme un bonnet pour les Grecs, comme un bol ou comme un œuf pour les Chinois...

On y apprend que ce n’était pas forcément facile ni "bien vu", d’être astrophysicien ! Avec la "Révolution copernicienne", la terre devient une planète comme les autres. L'idée est tellement révolutionnaire que Copernic demandera d'attendre son décès pour diffuser ses écrits.

Au XVIIe siècle, Galilée est lui aussi attaqué par l'Église et finit sa vie à Florence, en résidence surveillée. S’interroger sur l’Univers, c’était même mortel à certaines époques, à la fin du XVIe siècle, le philosophe Giordano Bruno imagine un univers infini. Ses idées dérangent tellement qu'il est condamné par l'Église au bûcher.

Philosophes, astronomes, scientifiques... Tous ont une part d'imagination, d'intuition incroyable pour certains. Johannes Kepler, astrologue allemand né en 1571, mort en 1630, a écrit un roman de fiction en inventant un voyage sur la Lune. Emmanuel Kant, le philosophe, avait imaginé que l'univers était constitué de plusieurs galaxies. Parmi les théoriciens du Big Bang, le français Georges Lemaître, physicien et abbé, est le premier à avoir parlé du "Grand Boum" et l'expression est restée en anglais...

Guillaume Duprat n'évoque pas seulement de manière passionnante l’histoire de l'astrologie, il présente aussi les différents outils scientifiques, passés et modernes, ainsi que les recherches actuelles portant sur la Matière noire, le grand Attracteur, et bien sûr d'autres univers…

En plus, on apprend tout en s’amusant, grâce à ces petites fenêtres qui nous font découvrir encore de nouvelles informations. Ce livre animé, on le trouve dans un coffret avec des cartes une affiche, des stickers… et il y a même un passeport à remplir pour aller sur Mars !

L’auteur

Guillaume Duprat est cosmographe. Il écrit des articles, des livres, comme Le livre des terres imaginées, Zooptique. Il réalise des films documentaires et des projets muséographiques, comme Le Cosmotron, un jeu interactif au planétarium de Vaulx-en-Velin.

"Zooptique, Imagine ce que les animaux voient", de G. Duprat (SEUIL JEUNESSE)

Et d'autres livres sur les sciences

Toujours aux éditions Saltimbanque et pour tout savoir de la création de notre planète, le magnifique livre illustré de frises, clapets, calques et planches : La fabuleuse histoire de la terre, d'Aina Bestard (tout public, octobre 2020).

"La fabuleuse histoire de la Terre" de A. Bestard (SALTIMBANQUE EDITIONS)

Le rival de Darwin, Alfred Russell Wallace et la théorie de l'évolution, de Christiane Dorion, illustré par Harry Tennant. Editions Delachaux et Niestlé (novembre 2020).

Le parcours et les voyages incroyables de l'intrépide naturaliste britannique Alfred Russel Wallace : contemporain de Charles Darwin, comme lui, il a eu l'idée de la théorie de l'évolution mais son nom n'est pas passé à la postérité de la même manière... Grâce à ce superbe album illustré le voilà dans la lumière !

"Le rival de Darwin", de C. Dorion, illustré par H. Tennant (EDITIONS DELACHAUX ET NIESTLÉ)

