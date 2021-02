franceinfo junior livres. "L'âge du fond des verres" de Claire Castillon : une chronique drôle et tendre de la vie d'une ado

"L'âge du fond des verres", de C. Castillon (GALLIMARD JEUNESSE)

Le roman L'Âge du fond des verres de Claire Castillon est publié aux Editions Gallimard jeunesse, à lire à partir de 10 ans.

Avant la seule chose qui comptait, en âge, c'était celui du fond des verres. Et plus on était vieux, plus on était joyeux. Claire Castillon

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'entretien intégral avec Claire Castillon pour "L'âge du fond des verres" --'-- --'--

L'histoire

Guilène vient de faire sa rentrée au collège. Elle est plutôt chanceuse dans la vie. Elle est une enfant unique très choyée, et à part les mathématiques, sa bête noire, elle n'a que de petits soucis finalement... Sauf qu'elle a quand même une sorte d’obsession : elle trouve ses parents trop vieux. Et c’est vrai qu'ils ont quand même dépassé L’âge du fond des verres !

Ce nouveau roman de Claire Castillon se lit comme une chronique de la vie d'une adolescente qui fait son passage en 6e, en même temps qu'elle grandit et prend conscience des différences. Elle "en veut" à ses parents d'être trop vieux, mais elle ne peut pas leur en vouloir complètement... Surtout quand elle voit que tout n'est pas si facile chez ses copains de classe, même si leurs parents ont un "look" bien plus jeune (comme avec le père de sa copine Cléa, qui fait du roller et qui est de la "génération appareil dentaire" avec ses dents bien alignées !).



On devient le spectateur de sa première soirée, on vit avec elle ses premiers émois (avec Aron, l'amoureux transi, qui passe aux aveux de façon très "odorante" grâce à une fameuse soirée "Mont d'or"), on regarde amusé les attitudes à prendre pour faire "grands"... Mais Guilène reste encore une petite fille. Elle est comme quand ils discutent sur les bancs, un peu en équilibre entre l'enfance et l'adolescence. Elle n'est pas rebelle du tout, ou du moins elle ne l’est pas encore !



On a vraiment l'impression que Claire Castillon est dans la tête de cette adolescente qui, finalement, ne tient pas à grandir si vite que ça ! C'est plein de petites réflexions de vie d’ado, très quotidiennes, avec beaucoup d'humour et de tendresse aussi... Un roman que l'on n’a pas envie de quitter, tellement l'on s'y sent bien ! Une suite peut-être ? Claire Castillon n'a pas l'air d'y tenir... Alors, surtout, n'oubliez pas, la prochaine fois à la cantine de regarder L'âge du fond des verres !

Le conseil de lecture de Claire Castillon

Martin Eden, de Jack London, traduit par Claude Cendrée, éditions 10/18 Livre de Poche (1997)

"Martin Eden", de J. London (LIVRE DE POCHE 10/18)

Claire Castillon

Claire Castillon (@JF PAGA)

Claire Castillon écrit des romans pour les adultes ainsi que pour la jeunesse.

Voici quelques uns de ses titres adressés aux adolescents :

River, Gallimard jeunesse. Roman sur le thème du harcèlement au collège. A lire à partir de 13 ans (septembre 2019).

Proxima du Centaure, Flammarion jeunesse. Un roman bouleversant sur un jeune adolescent paralysé à la suite d'une chute. A lire à partir de 13 ans (février 2018).

Les piqûres d'abeilles, Flammarion jeunesse. Une lecture pleine d'amour, de fraternité et d'amitié. A lire à partir de 11 ans (avril 2017).

Miss Crampon, Flammarion jeunesse. Roman sur la confiance en soi. A lire à partir de 10 ans (janvier 2019) .

"Miss Crampon", de C. Castillon (FLAMMARION JEUNESSE)

Un Prix à lire...

Le Prix Landerneau Album Jeunesse 2021 présidé cette année par le célèbre auteur de Mortelle Adèle, Antoine Dole, a été décerné pour sa huitième édition à Seng Soun Ratanavanh pour Gaspard dans la nuit, éditions La Martinière Jeunesse (octobre 2020). L'histoire pleine de poésie, est celle d'un petit garçon qui cherche le sommeil et fait la rencontre d'une drôle de petite souris...

Il y a dans l'univers de Seng Soun Ratanavanh beaucoup de la magie nécessaire à la vie. Après une année faite de solitudes intimes pour toutes et tous, son album 'Gaspard dans la nuit' nous invite à convoquer par la poésie et les rêves, les rencontres qui nous rassurent, nous émerveillent, nous font grandir. Antoine Dole, auteur et président du Prix Landerneau Jeunesse 2021

"Gaspard dans la nuit", de Seng Sun Ratanavanh (LA MARTINIERE JEUNESSE)

Et avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et faire un petit tour en librairie !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)





Bonne semaine et belles lectures à tous !