franceinfo junior livres. Déjà 20 ans : Joyeux anniversaire Ariol !

Ramono ton tonton fait du bio d'Emmanuel Guibert et Marc Boutavant, éditions BD KIDS, à lire à partir de 6 ans (octobre 2020).

Pour célébrer les 20 ans d’Ariol, quoi de mieux qu’un hors-série ! L’aventure d’Ariol a commencé dans les pages du magazine J’aime lire, il y a donc 20 ans. Emmanuel Guibert avait été désigné comme le successeur de Tom-Tom et Nana de Bernadette Després, qui vient d’ailleurs de recevoir la Légion d'honneur pour sa carrière. Marc Boutavant, qui signe les dessins d'Ariol, est aussi le créateur de Mouk et de Chien Pourri.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'entretien intégral avec Emmanuel Guibert pour les 20 ans d'"ARIOL" --'-- --'--

Ariol, dont le nom vient de "Arioul", qui veut dire "âne" en langue berbère, plaît aux petits comme aux grands, sûrement parce que le temps n'a presque pas de prise sur lui : cela fait 20 ans qu'il a 9 ans ! Et ce que l'on aime aussi chez lui, c’est finalement son humanité et sa grande sensibilité.

20 ans d’Ariol, c’est aussi 20 ans en lien avec l’actualité. L'auteur parle de thèmes qui touchent les jeunes et c’est le cas avec Ramono ton tonton fait du bio Ramono est le meilleur copain d’Ariol, et il a une drôle de proposition à lui faire : son oncle, Jean-Soue, épicier-bistro-marchand de journaux sur la place de l’Eglise du village de Saucy-le-Sonsec, propose d'emmener les deux copains dans sa tournée de livraisons de produits bio. Mais, bien évidemment, rien ne va vraiment se passer comme prévu. Humour, écologie, amitié, amour, et rapport inter-générations. Il y a tout ça dans cet Ariol là !

Ariol, ce sont des albums chez BD KIDS, 16 tomes au total, et des hors-séries dont celui-ci. Ce sont des CD de chansons, des séries d’animation à la télé, et bien sûr, c’est chaque mois dans le magazine J’aime Lire aussi !

"Naphtaline nous dit toutou", tome 16, d'E. Guibert et M. Boutavant (BD KIDS)

Bonne chance à Ramono ton tonton fait du bio puisqu’il est en lice pour le Fauve d'Angoulême Prix jeunesse des 8-12 ans qui sera remis le 29 janvier prochain dans le cadre du Festival de la bande dessinée d’Angoulême qui se déroule cette année en deux parties.

FESTIVAL INTERNATIONNAL DE LA BANDE DESSINEE D'ANGOULEME 2021 (CHLOÉ WARY ET WILLY OHM)

Le "vrai" Angoulême est prévu, si tout se passe bien, pour avoir lieu en juin prochain. On retrouvera aussi bientôt, nous l'espérons, Emmanuel Guibert avec Le Photographe et La Guerre d’Alan, ainsi que l'espiègle Ariol dans l’exposition qui lui est dédiée, intitulée En bonne compagnie au Musée d'Angoulême, à partir du 30 janvier, si d'ici là les conditions sanitaires le permettent !

Exposition "En bonne compgnie", Musée d'Angoulême (E. GUIBERT)

Emmanuel Guibert

Emmanuel Guibert (ALAIN-BUJAK)

A côté de ses bandes dessinées pour adultes, Emmanuel Guibert a créé notamment pour la jeunesse, et avec son autre complice Joann Sfar, Sardine de l'espace . En 2017, il a reçu le Prix René Goscinny du Scénario pour l'ensemble de son oeuvre et il a été désigné Grand Prix du Festival d’Angoulême en 2020.

