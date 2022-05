"DYS et célèbres" avec Guillemette Faure

Peut-on être dyslexique et réussir dans la vie ? Heureusement, oui ! Et c’est ce que révèle "DYS et célèbres" de Guillemette Faure, à travers 24 portraits de femmes et d’hommes inspirants.

DYS et célèbres de Guillemette Faure et illustré par Mikankey, éditions Casterman, est à lire à partir de 8 ans (mai 2022). Ils sont tous dyslexiques et tous ont trouvé la force de contourner les difficultés pour réaliser leurs rêves.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de la chronique avec Guillemette Faure (12 mn) écouter

"Le dyslexique, explique la journaliste et autrice Guillemette Faure, a un problème d'identification du mot écrit, qui fait qu'il n'arrive pas à automatiser la lecture et l'écriture aussi vite que d'autres. Souvent, ce sont des gens qui ont du mal sur les rails scolaires, mais qui vont 's'éclater' dans plein d'autres choses à côté. Par exemple, je pense à Arnaud Gérald, qui est champion du monde de plongée en apnée. Il dit : moi, le fait de ne pas être sensible particulièrement aux chiffres, ça fait que je n'étais pas obsédé comme les autres à dire je veux atteindre 20 mètres, 40 mètres, 100 mètres... Les chiffres, il ne les voient pas, il veut continuer à aller plus bas."

Guillemette Faure met en avant le fait qu'il existe une vraie complicité qui s'installe entre les parents et les enfants.

""Ils ont quasiment tous en commun d'avoir eu des parents qui les ont encouragés dans ce qu'ils savaient faire, plutôt que de combler les lacunes. Et ils ont aussi quasiment tous en commun d'avoir eu sur leur route un adulte qui croyait en eux." Guillemette Faure à franceinfo

"Je pense par exemple au prix Nobel de physique Jacques Dubochet. Lui, c'est un prof qui l' a aidé pendant un an ou deux à construire un télescope. Jacques Dubochet dit : en fait, quand on est chercheur, tout le monde cherche de la même manière. Mais quand on est dyslexique, comme on regarde les choses autrement, on a plus de chance de trouver d'autres choses."

Les personnes qui sont dyslexiques ont aussi envie de témoigner : "C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, rajoute Guillemette Faure. C'est que des gens que dans ma vie de journaliste j'aurais du mal à contacter, comme Erin Brockovich, la lanceuse d'alerte (au cinéma elle avait été interprétée par Julia Roberts), elle était ravie de raconter toute cette partie-là de sa vie. Ce sont des gens pour qui c'est une part essentielle d'eux et de la façon dont ils ont grandi".

Et puis, il y a aussi tous ceux qui n'ont pas su qu'ils étaient dyslexiques et qui le découvrent très tard. "On voit vraiment l'aspect générationnel. Par exemple, Spielberg dit : pour moi, ça a été une pièce du puzzle qui manquait".

"En se focalisant sur ces histoires d'orthographe, on passe à côté de tous ces talents formidables." Guillemette Faure à franceinfo

Guillemette Faure

Guillemette Faure est autrice et journaliste chroniqueuse à M Le mag, le magazine du journal Le Monde. C'est sa fille dyslexique qui lui a inspiré ce livre.

Guillemette Faure (@DR)

D'autres idées de lecture

Retrouvez plein d'autres idées de lectures sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Belles lectures à tous !