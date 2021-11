"C'est la Révolution !" avec Bertrand Puard

C’est la Révolution !, tome 1, Prisonniers de la Bastille, Bertrand Puard, Casterman jeunesse, à lire à partir de 9 ans.

Romancier et scénariste, il est l’un des incontournables de la littérature jeunesse. Fiction, science-fiction, biographies romancées, écologie, fake news, tout lui va, et le revoilà avec une toute nouvelle série d’aventures qui parle d’histoire avec un grand H. Elle s’appelle C’est la Révolution !





L'histoire

Sur la page de garde de ce premier tome, on peut lire cette phrase :

"De la première page à la dernière, la Révolution n’a qu’un héros : le peuple." Jules Michelet à franceinfo

Cette citation de 1846 de l’écrivain et historien Jules Michelet n’est pas là par hasard puisqu'effectivement, Bertrand Puard nous plonge dans le Paris des faubourgs et de ses artisans de l’époque.



Dans la famille Germet, il y a la mère Isabelle, Camille 12 ans, son petit frère Justin, et le père Claude qui tient la boulangerie de Bourdon, située en bordure du faubourg Saint-Antoine, à l’est de la fameuse Bastille. Paris n’est plus correctement approvisionné et le père va se faire arrêter au cours d’une manifestation contre le Roi. La famille se retrouve alors dans le désarroi.



De son côté, Camille rêve de faire médecine (à l’époque c’est inenvisageable pour les filles) et le pharmacien qu’elle connaît bien lui propose de devenir "livreur". Camille fait alors la connaissance du jeune Évariste, le fils du Capitaine Delatour en charge de la garde de la Bastille, et tous deux vont se retrouver bien malgré eux aux premières loges... de La Révolution.

"Je crois bien que nous sommes à un tournant de l’histoire de notre pays. Papa, maman, Justin, Évariste… c’est la Révolution !" Bertrand Puard à franceinfo



On lit ce premier tome avec gourmandise, et ce n’est pas uniquement parce que ça parle de boulangerie, on se régale à déambuler dans les différents quartiers de Paris, près de ces barricades que l'auteur décrit si bien. On y est, alors vivement le deuxième tome !





Bertrand Puard

Bertrand Puard a publié une quarantaine de romans dont plusieurs trilogies : Les Effacés (Hachette) - Prix Cognac 2012, Bleu Blanc Sang (Hachette), et L'Archipel (Casterman). En même temps que le dernier et second tome de Ctrl+Alt+Suppr , il a publié aux éditions du Seuil Jeunesse, la suite d’Hippocampus en octobre 2020.

Le conseil de lecture de Bertrand Puard

Après Les empoisonneurs coécrit avec Romain Veilletet (juin 2019) et Les pommes de l’apocalypse, voici maintenant le troisième tome de la série de Guillaume Le Cornec, Enquêtes aux jardins. Il s'intitule La conjuration Lamarck, aux éditions Plein vent (octobre 2021 - à lire à partir de 10 ans).

