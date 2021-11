"30 destins de marins" avec Victoria Jacob

Aujourd'hui, dimanche 7 novembre, est le grand jour du départ de la Transat Jacques Vabre, l'occasion rêvée de vous parler d'un superbe livre pour tous les juniors qui rêvent d'espace, de liberté et de vent du large :

30 destins de marins, (pour filles et garçons qui rêvent d'explorer les océans),

de Victoria Jacob, illustrations d'Emmanuelle Halgand, éditions Paulsen jeunesse. A lire à partir de 8 ans.



FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'interview avec Victoria Jacob (10 mn) écouter

Le navigateur solitaire Bernard Moitessier arrive, barbu, à bord de son bateau, le "Joshua", à Tahiti le 25 juin 1969, pour sa première escale après 10 mois de course autour du monde sans escale. (AFP)

Extrait de 30 destins de marins : le portrait de Bernard Moitessier

"Pourquoi rentrerait-il ? Il ne veut pas retrouver l’Europe et sa société de consommation. Là-bas il se sent seul, alors qu’ici, au milieu de l’océan, il est heureux. Malgré sa femme et ses enfants qui l’attendent à terre, il ne peut se résoudre à quitter la sérénité qui l’entoure."

"À l’aide de son lance-pierre, il catapulte vers un cargo le terrible message d’adieu qui révèle sa décision et surprendra tout le monde, surtout sa famille. Une fois le cap Horn franchi, plutôt que de repartir au nord, il continue droit devant, et le 21 juin 1969, trois mois et trois jours après ce message, Bernard Moitessier et le Joshua rejoignent le port de Papeete, à Tahiti."

"Pour raconter ce tour du monde et demi, pour mettre noir sur blanc le sentiment de plénitude et de communion qu’il a ressenti avec l’océan, il va écrire 'La longue Route'. Ce livre, devenu un classique de l’aventure, a inspiré, tout comme son auteur, des générations de marins et tous les amoureux de liberté." Victoria Jacob

Victoria Jacob

Journaliste spécialisée jeunesse, Victoria Jacob est rédactrice en chef adjointe du magazine Phosphore.

Victoria Jacob (@DR)

Le conseil de lecture de Victoria Jacob

Les deux gredins, de Rohald Dahl, illustré par Quentin Blake, Folio junior, à lire à partir de 8 ans. "Les deux gredins", de R. Dahl et Q. Blake (Folio junior)

A noter sur votre agenda

Voyageurs et aventuriers, explorateurs et scientifiques, réalisateurs et producteurs, auteurs et illustrateurs, photographes et artistes, seront tous au rendez-vous du Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle (FIFAV) du 15 au 21 novembre 2021. Emmanuelle Halgand, l'illustratrice de "30 destins de marins", fera elle aussi escale à La Rochelle dont vous trouverez tout le beau programme ici.

Festival International du Film et du livre de d'Aventure de La Rochelle du 15 au 21/11 (FIFAV)

Belles lectures à tous et bon vent à tous les marins !