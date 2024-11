Vaccination et interdiction du démarche téléphonique, dans "franceinfo et vous" du vendredi 15 novembre 2024

Alors qu'a débuté ce mois d'octobre 2024, une campagne de double vaccination grippe-covid, les internautes s'interrogent sur l'état de la vaccination en France. Adèle se demande notamment si l'épisode Covid-19 a boosté les vaccinations de tout type depuis les grandes campagnes de vaccination.

"Lorsqu'on interroge les Français, dans le cadre du baromètre de Santé publique France sur leur perception de la vaccination, on constate qu'elle est, de manière assez constante, à un niveau élevé. Près de 84% de personnes interrogées sont favorables à la vaccination en général", lui répond Emilie Gautreau, de la cellule décryptage de franceinfo. Une confiance relativement élevée, mais qui diminue chez les personnes qui ont moins de diplômes et des revenus plus faibles. D'un autre côté, le nombre de vaccinations diminue légèrement s'inquiète Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris, qui évoque une "fatigue vaccinale" de la part des Français. "On a beaucoup parlé de vaccinations, et maintenant on en parle plus. Et c'est dommage" regrette l'infectiologue, qui s'inquiète des répercussions cet hiver en termes d'hospitalisations, alors que les hôpitaux sont déjà saturés.

De son côté, Michel nous interpelle sur le démarchage téléphonique. Un "fléau", du "harcèlement" selon Rémy, qui pourrait bientôt prendre fin alors que le Sénat a voté ce jeudi 14 novembre à l'unanimité pour l'interdire sans consentement préalable. De son côté Micka se montre sceptique, estimant que "cette loi ne servira à rien car la plupart des démarcheurs sont à l'étranger, et ne sont donc pas soumis à nos lois". Un vote qui reste une "bonne nouvelle" pour Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’association de consommateurs UFC-Que choisir qui répond aux doutes des internautes.

