Trafic de drogue et tics de langage dans "franceinfo et vous" du lundi 11 novembre 2024

Du lundi au vendredi à 12h47 et 14h17

franceinfo et vous

franceinfo et vous La rédaction de franceinfo, Marie Bernardeau, Frédéric Carbonne Du lundi au vendredi à 12h47 et 14h17

Tous les jours, franceinfo répond à vos questions à la radio sur l'actualité et son traitement.

Une première question porte sur le trafic de drogue. Fulco écrit sur franceinfo.fr : "Le narcotrafic prospère grâce aux consommateurs. Peut-être pourrait-on analyser les raisons de cette consommation et développer des politiques pour l'enrayer ? Les consommateurs sont-ils suffisamment conscients que ce n'est pas anodin et qu'ils financent le crime organisé et tout le mal que cela occasionne ? Je n'ai vu aucune campagne d'information en ce sens."

Ensuite, Jean-Pierre, fidèle auditeur, interpelle franceinfo sur les hésitations des journalistes à l'antenne : "Je suis atterré par le nombre d’intervenants (présentateurs, journalistes, experts ou invités divers) qui saupoudrent leurs propos d’interjections dénuées de sens, dont les 'euh' tiennent, sans conteste, le haut du podium, écrit-il. Il m’arrive très souvent de changer plusieurs fois de radio, non pas à cause du sujet abordé ou de son mode de présentation, mais bien à cause de ces tics vocaux qui m’insupportent."

Pour poser à votre tour une question dans franceinfo et vous, vous pouvez utiliser ce formulaire pour laisser un message vocal ou par écrit.