Quels gagnants dans l'accord avec le Mercosur et dans l'éventuelle inéligibilité de Marine Le Pen, dans "franceinfo et vous" du mardi 19 novembre 2024

Aujourd'hui dans "franceinfo et vous", Marguerite nous interroge sur le projet d'accord entre l'Union européenne et les pays du latino-américains du Mercosur, qui provoque la colère des agriculteurs. Elle demande : "N'y a-t-il que des perdants en France en cas d'accord Mercosur ? On entend les éleveurs bovins la FNSEA, mais est-on certains que tous les agriculteurs sont contre ?" Parallèlement, elle souhaiterait des précisions sur les gagnants de cet accord, en dehors des agriculteurs, et comprendre globalement "pourquoi l'Europe est pour".

Pour lui répondre : le reportage de Mariam El Kurdi, qui a posé la question aux acteurs concernés, notamment ceux de la filière viticole, et Charlotte Emlinger, économiste spécialiste du commerce international au CEPII Centre d'études prospectives et d'informations internationales.

Nous suivons aussi sur franceinfo le procès de l'affaire des assistants parlementaires du FN au Parlement européen : depuis hier, la parole est à la défense pour Marine Le Pen et les 24 autres prévenus. Dans cette affaire, le parquet a requis cinq ans de prison dont deux fermes et cinq ans d'inéligibilité, ce qui empêcherait la candidate historique de se présenter en 2027. Mais Hortense se pose la question : "La possible inéligibilité de Marine Le Pen est-elle une chance pour le RN aux présidentielles, au regard de la popularité de Jordan Bardella, si celui-ci était amené à se présenter ?"

Pour lui répondre : Stéphane Zumsteeg, directeur du département Politique et Opinion de l'institut Ipsos.

