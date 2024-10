Les discussions sur le budget en commission et l'impact de la mort de Yahia Sinouar sur le conflit au Liban dans "franceinfo et vous", vendredi 18 octobre 2024

Nombreux sont les auditeurs et auditrices à poser des questions sur le budget en 2025. Alors que des discussions sont toujours en cours sur le budget en commission, Mathilde s'interroge sur les méthodes de travail à l'Assemblée : "J'ai du mal à comprendre l'intérêt du travail préparatoire du budget en commission des finances. Les députés amendent le texte, hier ils ont supprimé la taxe sur l'électricité, mais je lis que dans l'hémicycle les députés repartent du texte initial, c'est bien ça ? Du coup, à quoi cela sert ? D'autant que tout ça va finir en 49-3 faute de majorité, je me trompe ?"

Julie Marie-Leconte, du service politique de franceinfo, lui répond en s'appuyant sur ses échanges avec le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier et le docteur en sciences politiques Jean Petaux. De son côté, l'ancien secrétaire d’Etat Christian Eckert, chargé du Budget et des Comptes publics sous le gouvernement de Manuel Valls et ancien rapporteur général du budget à l’Assemblée Nationale, renseigne Mathilde sur l'utilité du travail en commission.

La deuxième question du jour nous provient de Luce, qui se penche sur l'actualité internationale la plus sensible du jour avec la mort de Yahya Sinwar, éliminé par l'armée israélienne dans la bande de Gazah. Elle se demande si cette nouvelle peut constituer "un pas vers l'apaisement" sur l'autre front, "un espoir pour la situation au Liban", où le Hezbollah et Israël s'affrontent. C'est Christian Chesnot, journaliste à la rédaction internationale de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient, qui se charge de l'éclairer.

