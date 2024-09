Le débat sur les hausses d'impôts et la publicité pour la malbouffe dans "franceinfo et vous" du mercredi 18 septembre

Mercredi 18 septembre, des auditeurs s'interrogent sur l'hypothèse de prochaines hausses d'impôts, comme Swann qui se demande si "la France est championne du monde des hausses d'impôts, comme certaines figures politiques le disent ?" Gérald Roux de la cellule décryptage lui répond.

Sur le même thème, Olivier réagit en écrivant qu'il est un héritier et que cet argent, qui lui vient des générations passées, il l'investit en Bourse ou bien dans l'immobilier locatif et que tout cela participe à l'économie française. Il continue en disant que "l'Etat devrait plutôt être plus efficace et se préoccuper des milliards d'euros qui s'évaporent de notre beau pays". Gérald Roux continue de lui répondre.

Autre sujet avec Léonard, qui nous annonce que la publicité pour la malbouffe va être encadrée plus strictement au Royaume-Uni. Laura Kalmus, correspondante à Londres détaille les nouvelles règles de l'autre côté de la Manche.

Enfin, Léonard se demande "pourquoi ne pas faire pareil en France ?" Boris Hansel, nutritionniste, endocrinologue à l'hôpital Bichat, explique les législations qui existent déjà en France.

