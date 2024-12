La réouverture et les visites de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans "franceinfo et vous" du mardi 03 décembre 2024

franceinfo et vous La rédaction de franceinfo, Marie Bernardeau, Frédéric Carbonne Du lundi au vendredi à 12h47 et 14h17

Tous les jours, vos questions et les réponses de la rédaction sur l'actualité et son traitement sur franceinfo radio.

Cinq ans après l'incendie du 15 avril 2019 qui avait ravagé une large partie de la cathédrale, en particulier la toiture, Notre-Dame s'apprête à réouvrir. Cinq ans de chantier, et 5 ans à attendre une réouverture programmée samedi 7 décembre 2024, date de l'inauguration officielle. Les auditeurs et auditrices, impatients, se demandent, comme Lou, comment vont se passer les visites ? S'il faut réserver, et si les visites seront toujours payantes ? Autant d'interrogations auxquelles répond Agathe Mahuet, de la rédaction de franceinfo. Pour le public, autour de la cathédrale, "pas besoin de billet, pas de réservation : il faudra simplement arriver très tôt pour espérer accéder à l'une de ces zones délimitées, aménagées pour le public sur les quais hauts de la rive gauche" rassure-t-elle. Premier arrivé, premier servi donc, un peu comme pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques cet été. À noter toutefois pour la circulation motorisée, elle "sera coupée dès mercredi 4 décembre, 14h, sur les quais haut en face de Notre-Dame" précise Agathe Mahuet.

Anne Chépeau, du service culture de franceinfo, autrice avec Pauline Pennanec'h, du podcast "Ils ont sauvé Notre-Dame", et qui suit le chantier de reconstruction depuis maintenant 5 ans, répond à Lou sur la question des réservations. "Beaucoup de visiteurs sont attendus, prévient Anne Chepeau, 15 millions par an, et jusqu'à 40 000 personnes par jour". Des réservations ouvertes dès ce 7 décembre 2024, pour des visites à partir du lundi 9 décembre. Une file sans réservation sera prévue, a promis le diocèse, "mais il faudra s'armer de patience et avoir un peu de chance" insiste-t-elle, tout en garantissant la gratuité de cette visite : "Rassurons les visiteurs, l'entrée est gratuite et elle le restera. L'idée avait été avancée par la ministre de la Culture, Rachida Dati, avec un ticket à 5 euros. Idée balayée à plusieurs reprises par l'Eglise".

De son côté que Lucky Lukes, un auditeur anonyme, ne s'inquiète pas pour le coût de la restauration, les "846 millions d'euros" nécessaires à la reconstruction "proviennent essentiellement de dons de particuliers ou d'entreprises" conclut Anne Chépeau.

Pour poser à votre tour une question dans franceinfo et vous, vous pouvez utiliser ce formulaire pour laisser un message vocal ou par écrit.