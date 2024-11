La 40e campagne de collecte des Restos du cœur et le piratage des données numériques, dans "franceinfo et vous" du mercredi 20 novembre 2024

La 40e campagne des Restos du cœur s'est ouverte ce mardi 19 novembre 2024, alors qu'une fois de plus l'association alerte sur les risques de devoir refuser d'accorder l'aide alimentaire à certaines personnes cet hiver. Les demandes ne désemplissent pas, révélant une mission plus nécessaire que jamais, malgré des moyens toujours aussi insuffisants. Si bien que Jean-Pierre s'interroge sur la collecte alimentaire en général en France : "Comment est-elle reversée ?". Valentin Houinato de la cellule décryptage de franceinfo précise ainsi que la moitié de l'aide alimentaire en France provient des banques alimentaires. C'est en s'orientant vers les assistantes sociales ou directement vers les associations "en présentant des justificatifs de revenus, des fiches de paie, des avis d'imposition, mais aussi des factures de loyer, abonnement, électricité, gaz, c'est-à-dire en justifiant de ses revenus et de son pouvoir d'achat" précise-t-il. Pour rappel, 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui rend la mission des Restos du cœur d'autant plus nécessaire. Une mission portée par plus de 75 000 bénévoles au Restos du cœur, et près de 100 000 du côté de la Banque alimentaire au moment de la collecte. Si l'État assure 15% du budget des Restos, l'association tient essentiellement grâce aux dons des Français, qui en 2023, avaient donné plus de 15 millions d'euros.

De son côté, Paulette, nous alerte et se dit maudite, alors qu'Auchan l'a averti sur le vol de ses données, quelques semaines après son opérateur Free. Maudite non, mais "numérisée par ses achats et sa consommation au quotidien", oui, lui répond Nicolas Arpagian, vice-président du cabinet HeadMind Partners, spécialisé en risques numériques, et chroniqueur sur franceinfo de la chronique du week-end Nouveau Monde. Des données qui ont une véritable valeur pour les pirates, puisqu'elles permettent "d'usurper des identités ou de rédiger des messages qui auront la consistance de la vérité" afin de tromper sa confiance précise-t-il.

Colette inquiétée par ces pirates se demande alors si elle peut naviguer tranquillement sur internet. Il faut "autant que possible, vérifier, ou en tout cas privilégier les sites institutionnels ou les sites de référence" insiste ainsi Nicolas Arpagian pour rassurer Colette, dans la mesure où les pirates innovent constamment, rendant obsolètes la plupart des antivirus.

