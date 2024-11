L'urbanisation face aux intempéries et le futur texte sur la fin de vie dans "franceinfo et vous" du vendredi 01 novembre 2024

Les inondations en Espagne ont provoqué de nombreux commentaires chez les auditeurs, comme celui de Valérie sur la page Facebook de franceinfo : "Il faudra dorénavant surveiller et réaménager toutes les villes côtières et revoir les déviations des fleuves, rivières et cours d'eau." C'est effectivement ce que dit l'ingénieure urbaniste Amandine Richaud-Crambes, qui explique que si l'urbanisation galopante a une part de responsabilité, le détournement du fleuve côtier destiné à épargner la ville de Valence a aussi participé à rendre l'inondation catastrophique. Jean Stellitano, secrétaire général de la fédération des Alpes-Maritimes du Secours populaire, répond à un autre internaute qui demande comment aider les sinistrés espagnols.

Autre thème abordé dans "franceinfo et vous", la fin de vie, alors qu'un époux a mis fin aux jours de sa femme à la demande de celle-ci, pour abréger ses souffrances. Le texte présenté prochainement au Parlement permettra-t-il, demande une auditrice, de pouvoir mettre fin à ses jours à la suite d'une décision écrite.

Enfin, pour répondre à Vincent de Laval, on abordera le sujet du marché des jeux de société en Europe et en France, qui est championne avec 1 000 nouveaux jeux chaque année et 30 millions de boîtes vendues par an.

