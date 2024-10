L'intégration du trafic de drogue dans le calcul du PIB dans le "franceinfo et vous" du vendredi 25 octobre 2024

franceinfo et vous La rédaction de franceinfo, Marie Bernardeau, Frédéric Carbonne Du lundi au vendredi à 12h47 et 14h17

Alors qu'un nouveau drame a conduit à la mort d'un jeune de 15 ans tué par balle à Grenoble ce mardi 22 octobre 2024, une nouvelle polémique entre le ministre de l'Intérieur Bruno Retaillau et Eric Piolle le maire de la ville, interroge les auditeurs sur le poids du trafic de drogue en France. Plus particulièrement, François, depuis le Tarn-et-Garonne, qui se demande si "l'intégration du trafic de drogue dans le PIB n'est pas un obstacle à la lutte contre le narcotrafic ?". Pour lui répondre, Emmanuelle Auriol, professeur à la Toulouse School of Economics, auteure notamment de Pour en finir avec les mafias – sexe, drogues et clandestins : et si on légalisait ?, aux éditions Armand Colin le renvoie à une directive de l'Union européenne, qui considère que "lorsque des adultes consentants font des échanges, cela doit être enregistré dans le PIB". Une directive de bon sens qui ne convint pas tout le monde.

Pour l'économiste, l'enjeu est plutôt du côté de la prohibition. Elle appelle à légaliser le marché du cannabis, notamment, pour mieux le contrôler, et donc "l'inclure en propre dans le PIB, puisqu’une partie de ces revenus part dans des pays étrangers", alors même que les richesses sont produites en France, et qu'elles pourraient faire l'objet de taxe et revenus fiscaux nécessaires au contrôle de la consommation et à la lutte contre les trafics.

