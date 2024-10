L'influence des personnalités comme Beyoncé ou Taylor Swift dans l'élection américaine dans "franceinfo et vous" du jeudi 31 octobre 2024

franceinfo et vous La rédaction de franceinfo, Marie Bernardeau, Frédéric Carbonne Du lundi au vendredi à 12h47 et 14h17

À cinq jours seulement des élections présidentielles américaines, les prises de position se multiplient chez les personnalités publiques. Des auditeurs se posent la question de leur impact, comme Lola, qui cite les exemples de Beyoncé et de Taylor Swift, et demande quelles sont les catégories sociales et tranches d'âge susceptibles d'être le plus influencées. Manuel Bocquier, historien à l'EHESS, spécialiste de la musique populaire aux États-Unis, sera avec nous pour lui répondre.

Pour poser à votre tour une question dans franceinfo et vous, vous pouvez utiliser ce formulaire pour laisser un message vocal ou par écrit.