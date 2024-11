Inondations en Espagne et budget de la France dans "franceinfo et vous" du mardi 12 novembre 2024

franceinfo et vous La rédaction de franceinfo, Marie Bernardeau, Frédéric Carbonne Du lundi au vendredi à 12h47 et 14h17

Deux semaines après les inondations meurtrières qui ont touché le sud-est de l'Espagne, Carine aimerait avoir des nouvelles. "Ces milliers de sinistrés qui se trouvent sans rien, qui ont manifesté ce week-end, que deviennent-ils ? Le gouvernement espagnol est-il enfin à la hauteur ? Qui les aide ? " s'inquiète cette auditrice.

Un autre sujet est abordé par Martin. Il s'interroge sur le vote des lois et du budget : "Le budget va être voté, économies par-ci, amendements par-là... Je n'y comprends plus rien, ça fait 10 fois qu'il est examiné et voté, non ?"

Pour poser à votre tour une question dans franceinfo et vous, vous pouvez utiliser ce formulaire pour laisser un message vocal ou par écrit.